Un enviado advierte sobre la violencia renovada en Siria un mes en el alto el fuego frágil







Siria La transición sigue siendo ‘en una punta de cuchillo’ y la violencia podría reanudarse en cualquier momento en la ciudad sureña de Sweida, que vio enfrentamientos mortales el mes pasado, el primer enviado de la ONU para Siria advirtió el jueves. Geir Pedersen le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que, si bien la violencia en Sweida ha disminuido en gran medida después de un alto el fuego, «la amenaza de un conflicto renovado es siempre presente» al igual que las fuerzas centrífugas políticas que amenazan la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Siria «.

Siria está lidiando con profundas divisiones étnicas y religiosas después de la expulsión del presidente autocrático de Siria, Bashar Assad, en diciembre, que puso fin a décadas de gobierno de la familia Assad. La transición ha demostrado ser frágil, con una violencia renovada en marcha en marzo a lo largo de la costa y en julio en Sweida, una ciudad con una importante población de drusos, destacando la continua amenaza de la paz después de años de guerra civil.

Los enfrentamientos estallaron en Sweida el 13 de julio entre las milicias drusas y las tribus beduinas musulmanas sunitas locales, y las fuerzas gubernamentales intervinieron, nominalmente para restaurar el orden, pero terminaron esencialmente del lado de los beduinos. Israel intervino en defensa del druzador, lanzando docenas de ataques aéreos sobre convoyes de combatientes gubernamentales.

Pedersen dijo en una sesión informativa de video al consejo que, aunque el acuerdo de alto el fuego del 19 de julio se ha mantenido en gran medida: «Todavía estamos viendo hostilidades peligrosas y escaramuzas en los márgenes de Sweida». Y la violencia podría reanudarse en cualquier momento ‘. Pedersen expresó su preocupación de que ‘un mes de relativa calma militar desmiente un empeoramiento de un clima político, con endurecimiento de la retórica escaladora y de suma cero entre muchos’.

El Una selección Dicho que existe una necesidad urgente de fuerzas de seguridad bajo el gobierno de transición dirigido por el presidente interino Ahmad al-Sharaa para demostrar que están actuando para proteger a todos los sirios. Pedersen pidió grandes reformas del sector de seguridad en Siria y el desarme, la desmovilización y la reintegración de las fuerzas no gubernamentales.

Advirtió que el apoyo internacional a Siria `corre el riesgo de ser maltratado o mal dirigido ‘sin una transición política genuina que sienta el camino para la estabilidad a largo plazo, la buena gobernanza, las reformas creíbles y un compromiso firme con el estado de derecho y la justicia. El jefe de la ONU humanitario, Tom Fletcher, llamó a la situación humanitaria en Siria `grave ‘, diciendo que 16 millones de personas en todo el país necesitan apoyo humanitario.

Dijo que los trabajadores humanitarios necesitan protección y seguridad, señalando que Convoyes humanitarios Pasó el fuego este mes. Dijo que el dinero para la comida y otra asistencia es necesaria desesperadamente, señalando la apelación humanitaria de la ONU por $ 3.19 mil millones para 2025 solo el 14% financiado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente