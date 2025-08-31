Un enfriador italiano inteligente y espeluznante

No hay mucho más en el aislado pueblo italiano de Remis, el escenario para Paolo strippoliEl horror sobrenatural crujiente «El chico santo«, Que el camino que lo atraviesa, una escuela secundaria, una taberna y las viviendas con techo bajo que albergan una comunidad inusualmente contenta. Remis es un lugar tan feliz, de hecho, que el lema de la ciudad es» Valle de Smiles «. Pero también es ordinario, aburrido: el guión, coescrito por Strippoli, Jacopo del Giudice y Milo Tissone, por lo que se enciende de manera inteligente las asombrosas energías del área con la realidad plausible, que no puede estar seguro de que, conduciendo en una noche oscura, es posible que no se asegure un giro incorrecto y termine en este lugar ficticio.

Por otra parte, tal vez no tendrías otra opción, como el ex estrella de Judo Champion Sergio Rossetti (un Michele Riondino de Champion Champion, que ha sido atraído por un trabajo temporal enseñando educación física en la escuela local. No es una tarea de ciruela, pero Sergio está tratando de superar su dolor y culpa por una pérdida reciente, y tal vez piense que no lo encontrará aquí. Ciertamente, su llegada es una gran noticia en una pequeña ciudad. Los maestros se alinean para saludarlo y los estudiantes han pintado una pancarta de bienvenida que celebra su victoria en el judo máximo. Sergio lo derriba y hace que la clase ejecute vueltas.

Pero él no es por naturaleza un hombre, y Riondino planta una pequeña chispa de ingenio en la autocomisión del personaje. Más tarde, uno de sus alumnos, Matteo (excelente recién llegado Giulio Feltri), se quejará «siempre estás bromeando». A lo que Sergio responde: «Solía ​​hacerlo, y ahora estoy nuevamente, gracias a ti». Milaculosamente, Matteo le ha quitado el dolor. Esa primera noche en Remis, enloquecedor y borracho, el trauma de Sergio había sido tan obvio para Michela (Romana Maggiore Vergano) la simpatizante cantinera en el pub local, que lo dejó entrar en el secreto de la ciudad. Matteo, un extraño y solitario joven de 15 años con una franja de albinismo que afecta a un templo, una ceja y medio conjunto de pestañas, tiene la capacidad de eliminar la infelicidad de un alma atormentada, simplemente abrazándolas. En las ceremonias regulares dirigidas por el sacerdote local Don Attilo (Robero Citran) y financiado a través de una discreta canasta de donación, Matteo abraza a la gente del pueblo uno por uno, según un horario estricto organizado por su padre gerente, Mauro (Paolo Pierobon). No borra sus recuerdos. Simplemente hace que los recuerdos no duelan.

Como comunidad, Remis ha sido gravemente herido. Una década y media antes, un descarrilamiento de trenes en la región costó docenas de vidas, y muchos lugareños perdieron seres queridos. Nos enteramos a través de los informes de radio que se reproducen durante el prólogo terriblemente de la película: como noticias del montaje de Bashty Count Burbles en el fondo, una madre está probando la vieja rutina de aviones para que su bebé coma su comida. De repente, a mediados de la vía, su expresión cambia a uno de miedo y cae al piso. ¿Estaba allí, un pensamiento horrible, algo en la mirada del bebé fuera de la pantalla que ha detenido a su corazón en su pecho? Oh, espera, no. Es mucho peor que eso.

Ese ritmo uno y dos por el cual una cosa lo suficientemente mala ocurre solo es seguida de inmediato por algo más terrible, se repite en todo momento y da una historia que está oscura en sus temas un ambiente de alegría mordiente en su presentación. Y en ninguna parte es el doble golpe más evidente que en la exploración gradual de la superpotencia más, menos benigna, menos benigna de Matteo, que, digamos, abre todo tipo de preguntas sobre el consentimiento y la violación. Matteo es sagrado quizás, pero también es un freak-show de 15 años sin amigos con urgencias sexuales de despertar y la capacidad de explorarlos de una manera única pero no rastreable. ¿Y cómo debe sentirse ser un adolescente solitario con un enamoramiento gay de un compañero de clase antagónico, que también es adorado como un casi malsiah? Solo Sergio, no solo agradecido por el abrazo analgésico de Matteo, sino que también lo usa para llenar el agujero en forma de hijo en su propia vida, le importa preguntar.

Hay un poco de «Carrie» y «The Omen» aquí, un toque de «The Village» y un asentimiento, en la cinematografía crujiente pero malhumorada del DP Cristiano di Nicola, para restringir a Scandi-Horrors como «Deja el correcto» y «los inocentes». Pero «The Santo Boy» es lo suyo, manteniendo su ambivalencia moral incluso cuando aumenta a un final espectacular. La trama y el personaje se anudan elegantemente alrededor de un núcleo sorprendentemente melancólico, que nos recuerda que necesitamos dolor en nuestras vidas, incluso cuando nuestras vidas no se pueden vivir por ese dolor. Matteo, halo en la promesa de un fin para todo sufrimiento, debe parecer un ángel, pero a veces la mejor maldición es obtener exactamente lo que crees que quieres. El diablo también fue un ángel, y tal vez tenía 15 años cuando cayó.