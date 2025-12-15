Un dron ruso ataca un barco comercial turco en Odesa







Según informes, un buque comercial turco de carga rodada (RoRo) fue alcanzado por un dron ruso en puertos ucranianos el viernes, mientras el barco estaba atracado en la ciudad portuaria de Odesa.

Según los informes, el barco, llamado Cenk T, transportaba suministros de alimentos (frutas, verduras y otros consumibles) y no equipo militar. Según las fuentes, otros dos Barcos turcos También fueron golpeados y dañados.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente