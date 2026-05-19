Un drama infantil magníficamente pintado a mano

Partiendo de la animación 3D en la que contribuyó en Pixar (“WALL-E”, “Up”) y que ejerció en sus proyectos como codirector francés (un par de películas de “Astérix”), el primer largometraje en solitario de Louis Clichy es un recuerdo seductor pintado a mano. Partiendo de su educación en la región agrícola francesa de Beauce y de su experiencia con un corsé correctivo, “Iron Boy” (o “Le Corset”) es visualmente deslumbrante y profundamente personal, lo que lo convierte en una potencial revelación del Festival de Cine de Cannes de este año.

La historia sigue a Christophe, de 11 años, con la voz de Gary Clichy, el propio hijo del director, lo que hace que la producción sea íntima desde el principio. Christophe es el alegre e imaginativo hijo mediano de un severo padre granjero en un campo económicamente deprimido. Sin explicación, Christophe comienza a inclinarse hacia un lado y caerse, casi provocando un accidente de tractor y aterrizándolo con un aparato ortopédico de metal a lo largo de su torso hasta su barbilla. finales de los 20th Este siglo es un mundo de máquinas y Christophe forma parte de él, le guste o no. Por lo tanto, es bastante apropiado que su escape de la mundanidad, las presiones domésticas y su padre dominante (Dimitri Colas) tenga también un elemento mecánico: el enorme órgano de la iglesia de su parroquia, que le gusta.

Dividido entre trabajar duro en el trabajo agrícola, sus lecciones correctivas de natación y aprender música de un organista local, el anciano Michel (Alexandre Astier, ex socio director de Clichy), que le muestra más amabilidad que la mayoría, el mundo de Christophe se amplía gradualmente. Sin embargo, viene acompañado de los crecientes dolores de la adolescencia, incluido el enamoramiento de una chica mayor y astuta, Clara (Brune Moulin), que lo obliga a hacer travesuras mientras intenta descubrir cómo arreglar un mundo fuera de equilibrio. En ocasiones, la ira hirviente de Christophe, nacida del temperamento de su padre, por razones que mantiene enfermizamente cerca del pecho, resulta en florituras formales espectaculares, en las que la Tierra en su conjunto se inclina y se inclina a su lado, como si la estuviera rehaciendo a su imagen.

Hay abundante iconografía religiosa, entre la postura a menudo armada de un águila de Christophe: ¿qué niño no se ve a sí mismo como todopoderoso? – y la frecuente presencia de iglesias. Pero estas representaciones visuales de la fe y de la autoimagen inflada del joven protagonista también se ven reforzadas por el uso juicioso del sonido por parte de Clichy. Es una película que se siente auditivamente espiritual, a pesar de su trama simple, debido a los ecos corales que se encuentran a lo largo de la banda sonora.

Por el contrario, la textura de las grabaciones (proporcionadas en su mayoría por actores no profesionales) juega un papel enorme a la hora de hacer que “Iron Boy” se sienta arraigado y también naturalista. Esto puede parecer una marcada oposición a la piedad acústica antes mencionada, pero estos enfoques en duelo forman una hermosa mezcla de opuestos, colocando todo lo humano junto a todo lo divino, mientras Christophe intenta determinar la naturaleza de ambos. En numerosas ocasiones, Clichy coloca a sus actores de doblaje en granjas reales, evitando el ambiente esterilizado de la cabina de grabación y asegurándose de que cada interpretación vocal (incluidas las que se encuentran en el fondo) tenga un timbre familiar. Más allá del exterior de la caricatura hay una historia de experiencia definitoria, que reside en lo más profundo de los rincones del vibrante subconsciente de la película (y del cineasta).

“Iron Boy” es una película de reminiscencias, que toma forma a través de pinturas con pincel chino que hacen que las líneas rectas parezcan fluidas, como recuerdos, y que utilizan el espacio negativo para denotar luz, transformando incluso el vacío en iluminación. Este estilo no es sólo atractivo e íntimo, sino filosófico en su enfoque de la memoria, como si Clichy estuviera recordando los momentos de tumulto no sólo como obstáculos, sino como pilares para un futuro mejor y una mejor relación entre los personajes, quienes gradualmente aprenden de sus dinámicas tensas y aprenden a superarlas. Es, en una palabra, precioso.