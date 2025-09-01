Un documento de reunión con una leyenda viviente

Después de años de jubilación y aislamiento general, Kim Novak Regresó al público como presentador en los Oscar en 2014, una sorpresa bienvenida para los aficionados al cine clásicos y una oportunidad de trampa viciosa para los medios sensacionalistas y los peores de los medios sociales, incluido un Donald Trump, que aprovechó la apariencia física y la entrega vocal de la estrella de 81 años con crueldad aplastante.

Para Novak, que respondió con una declaración relativamente amable contra el acoso escolar y el ageismo, era una prueba de que la misoginia de Hollywood perdura décadas después de su apogeo de la década de 1950, y tal vez un recordatorio de por qué se apagó temprano de la industria en primer lugar. Ella no menciona el asunto en «Vértigo de Kim Novak», y uno espera que no lo piense mucho. Pero su legado y su sentimiento atento pasado y presente están muy en su mente en Alexandre O. PhilippeEl cálido retrato documental de conversación.

Si se pregunta si el título «Vértigo de Kim Novak» es una excavación en el legendario director de la película más famosa del actor, no es: Alfred Hitchcock es recordado con cariño en todo el Doc, hasta el punto de que su fantasma incluso se agradece en las créditos de cierre, por estar «sin embargo presente durante la realización de esta película».

Algunos espectadores pueden querer negar eso, aunque Novak parece creerlo, y es una figura difícil de discutir. Divertida, expresiva y reflexiva en sus noventa años, también es descarada y comprensiva de manera excéntrica de una manera que tiene poco que ver con la edad: después de haber pasado voluntariamente la locura del estrellato del cine en un estado de aislamiento posterior a la celebridad, ella habla como alguien que no es completamente de este momento o lugar. Ligero en algunos aspectos, la película de 76 minutos de Philippe resuena como lo que hoy es una ventana de primera mano de primera mano de primera mano irritantemente rara en las alegrías, terrores y caprichos de la edad de oro de Hollywood.

Este no es el primer proyecto adyacente de Hitchcock de Philippe, el prolífico director suizo-estadounidense de documentales centrados en el cine que anteriormente deconstruyeron la icónica escena de la ducha de «Psycho» en su película de 2017 «78/52». La obra de Philippe se ha centrado en una obsesividad entrañable en la dirección y la artesanía formal: Star Portraiture es un territorio más nuevo para él (comenzando con un estudio de William Shatner en 2023), pero hay una afinidad palpablemente relajada entre él y Novak que hace que el material de entrevista discursiva e iluminante sea más mule de la entrevista, así como una vulnerabilidad más estricta en varias notas de voz por la estrella a la estrella, en el director de la estrella, en la directora, en el director de la estrella, en el director de la estrella, en la que puede hacer una señal de entrevista más discursiva e iluminadora que puede hacer una idea más discreta que puede hacer una idea de una vulnerabilidad de la estrella, en la estrella, en la estrella, en el director de la estrella, en el director de la estrella, en el que puede hacer una señal de entrevista más discursiva. Diálogos en persona. «Siento que estoy muy cerca del final», dice en uno de ellos, al principio de la película, y agrega: «Necesito liberar algo que ha estado en el armario de mi mente».

Más que algo, resulta. Las reflexiones de Novak van desde las reminiscencias anecdóticas pero poco sentimentales sobre sus inicios en la industria del cine: fue firmada por el jefe de Columbia Pictures, Harry Cohn, quien cambió su nombre de Marilyn y persistentemente llamó su «Polack gordo» para buscar más reflexiones sobre su oficio («Me siento más orgulloso de haber sido un reactor que un actor» a veces «a veces la vida de las laceradoras de la vida familiar de la vida familiar de la vida familiar de la vida familiar de Hardy, y su creación de hardas, y sus padres, y su creación de» y «, y su creación, y sus padres, y su creación, y su creatividad, y sus padres, y sus padres, y su creatividad, y su creatividad, y su creación de» y «, y su creación de sus» reacción a su estrellato.

Su padre mantuvo el feto abortado de su único hijo en un frasco en el garaje, mientras que su madre admitió que intentó abortarla. Su abuela, un espíritu más libre con un tatuaje de pájaros azules, era más un modelo a seguir para el joven Novak, y su imagen se repite con frecuencia en las pinturas giratorias y surrealistas que la estrella produce hasta el día de hoy. Pintura, que Novak asumió después de dejar a Los Ángeles para Big Sur y girar de una carrera como actor a tiempo completo a fines de la década de 1960, un cambio al que se refiere como «renacer», es el arte que describe como su «modo de supervivencia».

Los clips bien elegidos rastrean la evolución de la personalidad estrella de Novak desde los días de «Picnic» de «Picnic» a su transición más elegante a las partes de Femme-Fatale a las posibilidades más llamativas de su turno en la sátira de la industria de 1968 «La leyenda de Lylah Clare». Pero es el doble papel de Novak como Judy y Madeleine en «Vértigo» en el que la película se fija más intensamente, y la estrella, que parecía haber pasado un mejor momento trabajando con el maestro de suspenso que varias otras rubias de Hitchcock, es más próxima en su experiencia, y cómo la película la persigue feliz.

«Es una maravilla que ‘Vértigo’ no me sorprendió», dice, aunque para escucharla hablar de eso, te preguntas si lo hizo. La tensión entre las imágenes de Madeleine y Judy, se fusionó entre sí con la instrucción de un hombre, todavía considera que Novak es similar a su propia lucha para mantener su identidad y un sentido de sí mismo en una industria gobernada por el deseo y el ego masculinos.

Descubriendo el traje gris original usado por Madeleine de una caja en el ático, se siente por sentir por una prenda que encontró a Dowdy al momento de disparar. «Es parte de mí», suspira. «Eso es lo bueno de envejecer: puedes mirar hacia atrás y todo es hermoso, porque es la vida». Simplemente construida, sin una agenda más importante que simplemente dejar que su sujeto hable y escuche ansiosamente, la película de Philippe es fácil de estar de acuerdo.