Un día después de Diwali, Delhi jadea en medio de una neblina tóxica







Residentes de Delhi El martes se despertó con una densa neblina gris que oscurecía los cielos de la ciudad, una visibilidad reducida y la calidad del aire en la «zona roja» después de que muchos celebraron el Diwali anoche haciendo estallar petardos más allá del límite de dos horas establecido por el Tribunal Supremo, informó la agencia de noticias PTI.

Según un boletín de la Oficina Central de Control de la Contaminación (CPCB), el índice de calidad del aire (ICA) de Delhi era «muy pobre», con una lectura de 352 a las 8 de la mañana. Fueron 346 a las 5 de la mañana, 347 a las 6 de la mañana y 351 a las 7 de la mañana, informó el PTI.

Un ICA entre 0 y 50 es “bueno”, 51 y 100 “satisfactorio”, 101 y 200 “moderado”, 201 y 300 “malo”, 301 y 400 “muy pobre” y 401 y 500 “severo”.

La aplicación SAMEER del CPCB, que proporciona datos de AQI en tiempo real desde estaciones de monitoreono se actualizó el martes por la mañana.

El Tribunal Supremo había permitido el uso de petardos verdes en Delhi-NCR entre las 20.00 y las 22.00 horas en el Diwali, que se celebró el lunes. Sin embargo, muchos desobedecieron las instrucciones de la corte y las celebraciones continuaron hasta bien entrada la noche.

El ICA de Delhi era de 349 a las 12 am y de 348 a la 1 am, según datos horarios del CPCB.

El lunes, 36 de las 38 estaciones de monitoreo de la capital registraron niveles de contaminación en la «zona roja», lo que indica una calidad del aire de «muy pobre» a «grave» en toda la ciudad.

El ICA promedio de 24 horas de Delhi el lunes, reportado a las 4 pm todos los días, estaba en la categoría «muy pobre» con 345.

El calidad del aire Se espera que entre más ampliamente en la categoría «grave» el martes y miércoles.

Mientras tanto, a medida que las luces festivas de Diwali se desvanecen, un espeso manto de smog envuelve los cielos, con niveles de contaminación del aire aumentando drásticamente en las principales ciudades de Rajasthan, Delhi y otros estados.

Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el índice general de calidad del aire (ICA) en Rajasthan era de 243 a las 8 am de hoy. Bhiwadi registró el ICA más alto del estado con 318, mientras que Ajmer Civil Lines informó 228, Kota 227 y Udaipur 220, todos incluidos en la categoría de «pobres». Baran registró un AQI de 207, Hanumangarh 253, Bikaner 231 y Churu 220.

En Mumbai, la calidad del aire se registró en 214, Patna en 224, Jaipur en 231 y Lucknow en 222, todos bajo la categoría de «pobre». El ICA de Bengaluru fue 94, el de Chennai 153 y el de Hyderabad 107.

Mientras tanto, en Maharashtra, Mumbai, se observó una fina capa de smog en el playa de dadar.

Según los parámetros del CPCB, un AQI entre 0 y 50 se considera bueno, entre 51 y 100 satisfactorio, entre 101 y 200 moderado, entre 201 y 300 malo, entre 301 y 400 muy malo y entre 401 y 500 severo. Durante una calidad del aire «muy mala», los residentes pueden sufrir molestias respiratorias, mientras que los niveles «graves» pueden afectar incluso a personas sanas y empeorar las condiciones existentes.

(Con aportes de PTI)





Fuente