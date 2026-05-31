Un deslumbrante riff animado de la ópera de Bizet

Como ocurre con la mayoría de las óperas, la historia nunca fue el principal atractivo de “Carmen”, por lo que adaptarla con la música minimizada en favor de la narrativa es un movimiento audaz; remodelando esta historia de asesinos y apasionados amor loco como película para niños, doblemente. Pero la ópera de Georges Bizet de 1875 siempre ha sido un texto cinematográfico versátil, soportando interpretaciones que van desde la posmoderna “First Name: Carmen” de Jean-Luc Godard hasta el musical de un municipio sudafricano “uCarmen-eKhayelitsha” y una “hip-hopera” protagonizada por Beyoncé. Así que la película animada francesa “Viva Carmen” sigue una tradición orgullosa y elástica, y si la película de Sébastien Laudenbach no es la “Carmen” más candente que jamás haya llegado a la pantalla, es sin duda la más deslumbrantemente brillante.

Auténtico triunfo del movimiento, el diseño y, sobre todo, el color, “Viva Carmen” es una película para cualquier niño (o ex-hijo) fantasioso proclive a memorizar los nombres de cada tono de Crayola que hay en la caja, y a inventar otros más. Porque ningún término existente parece del todo adecuado para ciertos tonos intensamente quemados de albaricoque, magenta y berenjena que Laudenbach (en colaboración con el diseñador gráfico Cyril Pedrosa) salpica generosamente aquí en la pantalla. Con una paleta seleccionada para evocar las altas temperaturas y las grandes pasiones de la Andalucía del siglo XIX, y que cambia con fluidez a medida que la acción pasa del día a la noche, del sol abrasador a la sombra bendita, esta es la película animada pictórica más extravagante de los últimos tiempos, gracias también a las líneas de trabajo y al diseño de personajes distintivamente minimalistas y con pinceladas audaces de Laudenbach, inmediatamente reconocibles para cualquiera que haya visto su exitosa película de 2023, “Chicken for Linda”.

Esa película, codirigida con su socia Chiara Malta, conectó con el público tanto por la calidez gentil y comunitaria de su historia de madre e hija como por sus sorprendentes imágenes en bloques de colores. Aunque filtra la tragedia original de Bizet a través de la perspectiva de un niño, tomando como punto de partida el coro juvenil que abre la ópera, “Viva Carmen” es una obra que afecta menos emocionalmente, pero su deslumbramiento sensorial es su punto de venta: no solo es hermosa cuadro por cuadro, el ritmo cinético y vertiginoso de la película le da la sensación de ser dibujada de manera invisible y espontánea ante nuestros ojos. Después de las fechas de los festivales de Cannes y Annecy, al menos debería igualar el perfil global de su predecesor, que fue distribuido en Estados Unidos por GKIDS.

Partiendo de un concepto ideado por el director y productor Pierre-Henri Léon, el guión de Santiago Otheguy juega rápido y libremente con la ópera de Bizet y la novela corta Prosper Mérimée que la inspiró, hasta el punto de inventar un protagonista completamente nuevo. Ese sería Salvador (con la voz de la joven estrella de “Anatomía de una caída” Milo Machado-Graner), un adolescente huérfano que vive de su ingenio en las calles de la Sevilla del siglo XIX, bajo la tutela de Antonio (Paul Minthe), un afilador de cuchillos ciego con una extraña habilidad para captar visiones del futuro en sus relucientes hojas. Cuando Salvador se encuentra con la seductora y salvaje mujer romaní Carmen (Camélia Jordana), él, como muchos de los hombres mayores de la ciudad, queda fascinado; Cuando las espadas de Antonio predicen su muerte a manos de su amante, el apuesto soldado José (Carl Malapa), Salvador solicita la ayuda de su compañera pilluela Belén (Soumaye Bocoum) para alterar el destino.

Es un replanteamiento aparentemente feminista de la historia original que tal vez no rescate del todo a Carmen del violento impulso patriarcal, sino que convierte a Belén en una especie de líder comunitaria, que termina no con un macabro crimen pasional, sino con un llamado a la solidaridad entre las mujeres y otros grupos marginados. Salvador sigue siendo una extraña elección de personaje para colocar en el centro de todo esto, a pesar del exitoso trabajo de voz de Machado-Graner; El enfoque de la película en ocasiones se siente uno o dos grados alejado de lo que realmente se trata, atrapado entre el melodrama adulto de la fuente y la valiente aventura infantil que la rodea. (Algunos espectadores jóvenes pueden quedar un poco perplejos por lo primero, aunque “Viva Carmen” retrata cuidadosamente la realidad de los niños que absorben el mundo de los adultos a su propio ritmo).

Sin embargo, cualquier lapso de atención o comprensión debe quedar cubierto por el puro encanto de la animación, sumergiendo a los espectadores en el bullicio caótico y el clima inquebrantable de esta ciudad abrasada con austeras cintas de tinta y esos charcos saturados de color al estilo Gauguin. La partitura de Amine Bouhafa e Isabelle Laudenbach, hermana del director y también consumada guitarrista flamenca, interpola hábilmente fragmentos y acordes de las composiciones originales de Bizet, despojadas de excesos operísticos y con un toque folk. “Viva Carmen” hace las más mínimas concesiones a los puristas, pero tampoco aspira a la modernidad, sino que busca una especie de maravilla de cuento hecha a mano.