‘Un cuento nebuloso’, ‘Dear Stranger’ para Bookend Golden Horse Film Festival

El 2025 Taipei Festival de Cine de Golden Horse ha presentado sus selecciones nocturnas de apertura y cierre, con Chen Yu-hsun «Un cuento de niebla«Obteniendo su arco de estreno mundial y de Mariko Tetsuya»Querido extrañoProtagonizada por Hidetoshi Nishijima y Gwei Lun-Mei cerrando el festival.

Chen Yu-Hsun, el ganador del premio Multi-Golden Horse Behind «My Missing Valentine», regresa con «A Foggy Tale», ubicado contra la era del terror blanco de Taiwán. La película sigue a una niña de Chiayi que viaja hacia el norte para recuperar los restos de su hermano. El elenco incluye a Caitlin Fang («American Girl»), Will o («Drifting»), Singer 9M88 y Tseng Jing-Hua.

«Cuando era un niño pequeño, siempre estaba encantado de ver la apertura de los grandes almacenes, donde todo parecía tan brillante y alegre. Y eso se vuelve un pequeño deseo para mí», dijo Chen. «Ahora mis sueños se han hecho realidad para que mi película abriera el Golden Horse Film Festival, estoy profundamente feliz y verdaderamente honrado».

El productor ejecutivo Yeh Jufeng describió la historia como «su reminiscencia y revisión de esa época, así como su firme creencia en la amistad genuina y la naturaleza humana». El productor ejecutivo Lee Lieh agregó que si bien «no se atreverían a presumir de ser el mejor», «creen rígidamente en esta película y esperan que esta autenticidad y sinceridad se entreguen a todos los espectadores».

La película final «Dear Stranger» reúne al director japonés Mariko con la audiencia de Golden Horse después de sus entradas de festival anteriores «Destruction Babies» y «Miyamoto». El thriller está protagonizada por Nishijima y Gwei como una pareja casada en Nueva York, cuya vida aparentemente feliz se desentrazan después de que su hijo es secuestrado, exponiendo pasados ​​ocultos y emociones reprimidas.

«Estoy realmente agradecido de participar en esta película. Me lleva de regreso al punto de partida de la actuación y abre una nueva puerta a la creación artística para mí», dijo Gwei. «Aprecio a Golden Horse por invitar a esta película, y me siento honrado de compartirla contigo, con la esperanza de que acompañe y resuene contigo para seguir adelante en el próximo viaje de tu vida».

El festival también presenta una retrospectiva de Nishijima Hidetoshi con tres de sus actuaciones clave: «License To Live» de Kurosawa Kiyoshi (1998), que le valió el mejor actor en los Premios de películas profesionales japoneses; «Corte» de Amir Naderi (2011); y «Drive My Car» de Hamaguchi Ryusuke (2021), por lo cual ganó al mejor actor en los Premios de la Sociedad Nacional de Critics de Cine y el Premio del Cine de la Academia de Japón.

El festival se ejecuta del 6 al 23 de noviembre.