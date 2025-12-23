Un cuento bíblico genérica pero bellamente animado

Si todo lo que sabes o recuerdas de la historia del personaje bíblico del mismo nombre es que derrotó a un gigante descomunal con una humilde honda, entonces “David» podría tener algunas sorpresas reservadas para usted, la principal de ellas, el hecho de que la película continúa durante una hora completa después de este famoso enfrentamiento aparentemente culminante. Pero las películas de Ángel estudiosen general, no son para audiencias que solo están vagamente familiarizadas con la Biblia, y esta característica animada sorprendentemente ingeniosa funcionará mejor con los espectadores que pueden ver cada giro narrativo que se avecina. Se trata de un grupo demográfico considerable: lanzado ampliamente el fin de semana pasado, Brent Dawes y Phil CunninghamLa película de tuvo un desempeño notablemente superior en taquilla, quedando en segundo lugar después de “Avatar: Fuego y Ceniza” y derrotando acertadamente a Goliat, “La película Bob Esponja: Búsqueda de Pantalones Cuadrados”.

Todo esto es un resultado perfectamente acertado para un cuento que predica el mensaje de que nunca se debe subestimar a los modestos y piadosos cuando se enfrentan a los ricos y decadentes. (O cualquier descriptor moral que se aplique a Bob Esponja.) Pero «David» logra su éxito basándose en el manual de casas de animación mucho más poderosas: aquí hay matices de Disney y DreamWorks -el éxito basado en las escrituras de este último, «El Príncipe de Egipto», en particular- en todo, desde el diseño de personajes de la película hasta la música original, lo que lo convierte en un entretenimiento familiar competente que, sin embargo, está diseñado con demasiada precisión para sentirse realmente conmovedor. Fe, “David” la tiene con creces; alma, no tanto.

Con los ojos muy abiertos de Pixar y una mata de cabello castaño melaza intrincadamente revuelto, el joven David (con la voz de Brandon Engman) se presenta aquí como un muñeco valiente e intrépido en el típico molde de héroe de dibujos animados. Se le presenta como un músico apasionado y un humilde hijo de pastor, que cuida diligentemente el rebaño de su padre en las afueras de Belén, antes de lanzarse rápidamente a su canción genérica «I want», la primera de varias composiciones alegremente basadas en plantillas pero rápidamente olvidables del artista cristiano ganador del Grammy Jonas Myrin. Como cualquier protagonista lindo en su posición, anhela cosas más grandes, aunque obtiene más de lo que esperaba cuando, después de proteger valientemente a sus ovejas de un león depredador, es convocado ante el profeta Samuel (Brian Stivale), quien unge al desconcertado muchacho como el futuro rey de Israel.

Mientras tanto, el rey actual, el inseguro y de mal genio Saúl (Adam Michael Gold), se enfrenta al rechazo de Dios y a una declaración de guerra por parte del acicalado monarca filisteo, el rey Aquis (el comediante británico Asim Chaudhry, que ofrece una especie de retroceso a los estereotipos cómicos del cojo). Entra David, traído a la corte de Saúl para calmar las ansiedades del rey con su hábil forma de tocar la lira, aunque el niño pronto demuestra ser un activo militar inesperado: da inicio al famoso enfrentamiento contra Goliat, que se desarrolla de manera bastante deslumbrante en un vasto campo de amapolas escarlatas, cuyos pétalos se esparcieron como confeti cuando el monstruo del tamaño de un iceberg golpea el suelo.

Esta escena, que tiene lugar alrededor de los 50 minutos, demuestra el pico narrativo y estético de una película que, con un ritmo indiferente de 110 minutos, podría poner a prueba la paciencia de los niños más pequeños. Todo lo que sucede después, cuando David se convierte en un hombre fornido y de corazón fuerte (ahora con la voz del cantautor cristiano Phil Wickham) y finalmente desafía a Saúl por el trono que por derecho le pertenece, se marca de manera bastante rutinaria. Ampliando su miniserie de Angel Studios de 2023, “El joven David”, Dawes y Cunningham obviamente se apegan estrechamente al Libro de Samuel (este no es el género para licencias creativas significativas), pero también a las reglas familiares del viaje de cualquier héroe de Hollywood.

Nada de lo cual sería una desventaja si su David tuviera un poco más de personalidad propia, pero sigue siendo un presentador obstinadamente aburrido de la película, sujeto al tono declamatorio y generalmente sin humor de la escritura. Los personajes secundarios también carecen de ingenio o detalles, mientras que las interpretaciones vocales de la película (a excepción de la extraña caricatura de Chaudhry) son adecuadas pero no especialmente distintivas. De ello se deduce que los rostros en pantalla son quizás el elemento con menos carácter del diseño visual generalmente impresionante de la película.

Sin embargo, todo lo que les rodea es vívidamente realizado y, en ocasiones, incluso inspirado. “David” no es más que un escaparate espectacular de las capacidades técnicas de la casa de animación sudafricana Sunrise Productions, demostradas aquí tanto a gran escala, en las vistas palpablemente polvorientas y abrasadas por el sol del antiguo Israel, como en pequeños y flexibles destellos de fuego y agua. Un número musical, “Tapestry”, se destaca no por la canción sino por su tratamiento visual en medio de un ajetreado taller de tejido dominado por fardos de algodón de azúcar de lana teñida en colores pastel. De hecho, los textiles son quizás la maravilla más consistente de “David”, ya que incluso la arpillera color crudo de la bata de pastor del personaje principal está representada con textura y especificidad táctil. Deleitarse con el material puede ir en cierto modo en contra de los principios de la película, pero respetar las pequeñas cosas no.