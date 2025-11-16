Un compañero de equipo de los Broncos reacciona después de que JK Dobbins envía un mensaje

Tras la noticia de que se dirigía a la reserva de lesionados por una lesión en el pie, JK Dobbins envió un poderoso mensaje tanto a sus partidarios como a sus detractores. El Broncos de Denver También tuvo un rayo de esperanza después de su decisión sobre Dobbins, lo que coincidió perfectamente con sus sentimientos.

Dobbins tiene un contrato de un año con los Broncos y ambas partes tenían interés en extender su asociación más allá de esta temporada.

Ahora, según lo cuenta Dobbins, su futuro puede ser incierto, pero está lejos de ser terrible.

JK Dobbins habla tras la decisión de los Broncos

Los Broncos colocaron a Dobbins en IR en medio de una serie de movimientos en la plantilla antes de enfrentarse al Jefes de Kansas City en la semana 11.

Se espera que se pierda toda la temporada, pero se mantiene desafiante incluso en las primeras etapas de su recuperación.

«Para aquellos que volverán a descartarme… Gracias». Dobbins dijo en una publicación en X el 15 de noviembre. «Para aquellos que están conmigo en este viaje… ¡quédense conmigo! Les encantará lo que Dios ha planeado a continuación». [blue and orange heart emojis].”

Dobbins también publicó un mensaje en su Instagram, en el que se refirió a sí mismo como «Sr. Regreso».

Dobbins ha superado múltiples desgarros de ligamentos y músculosque se remonta a la escuela secundaria.

«Los planes de Dios siempre son mayores… volveré». Dobbins publicado en Instagram el 15 de noviembre, incluidas fotografías de él mismo saliendo del túnel antes de un partido y otra calentando antes de un concurso. «#Sr.Regreso».

Los Broncos obtienen motivación adicional

Los Broncos hablaron abiertamente sobre su deseo de luchar por un lugar en el Super Bowl esta temporada antes de que comenzara. Por desafortunado que sea mientras tanto, los Broncos recibieron un rayo de esperanza con respecto a Dobbins.

«La puerta está abierta para que JK Dobbins regrese esta temporada, si los Broncos llegan al Super Bowl». Tom Pelissero de NFL Network informó en una publicación en X el 15 de noviembre. “No hubo fractura, solo un pequeño desgarro por el tackle, y los médicos creen que podría regresar si Denver avanza tan lejos”.

Luca Evans del Denver Post también informó sobre la posibilidad de que Dobbins pueda regresar para un lugar en el Super Bowl de los Broncos. Eso fue en febrero, lo que le da aproximadamente tres meses para recuperarse.

Las lesiones de Lisfranc, que es la que tiene Dobbins, pueden tardar hasta un año o más para una recuperación completa.

“Me dijeron que JK Dobbins ya había sido operado de una lesión de Lisfranc sufrida contra el asaltantes» Tracy Wolfson de CBS Sports informó en una publicación en X el 15 de noviembre. «Se espera que esté fuera por toda la temporada».

La difícil situación de Dobbins ha obtenido el apoyo público de al menos un compañero de equipo de los Broncos mientras se preparan para estar sin él el resto del camino.

El OLB de los Broncos, Nik Bonitto, envía un mensaje a JK Dobbins

Dobbins, quien también fue vocal sobre su situación antes de su diagnóstico, vio al apoyador externo de los Broncos Nik Bonitto tanto en X como en Instagram. En Instagram, Bonitto simplemente respondió con un par de emojis de manos de elogio.

«Te recuperamos hermano [praying hands emoji]» Bonitto ha publicado en X el 15 de noviembre.

La primera oportunidad de Bonitto y los Broncos de ganar uno para Dobbins es en la Semana 11 en casa contra los Chiefs.

Sin Dobbins, los Broncos dependerán de alguna combinación de selección de novato de segunda ronda. rj harveyanterior Cuervos de Baltimore sexta ronda Tyler Badiey ex agente libre no reclutado Jaleel McLaughlin.