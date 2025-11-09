Un coche se estrella contra una tienda de campaña Maulid en el oeste de Yakarta, hiriendo a 2 personas

Jacarta – El incidente hizo que uno negara con la cabeza. móvil perdi el control entonces golpear carpa que se utilizará para actividades de Maulidan frente a la mezquita Baitusshobri Jami, Kembangan, oeste de Yakarta, el sábado 9 de noviembre de 2025 por la mañana. Consecuencia incidente En este caso dos personas resultaron heridas.

«Fuera de control, chocó contra una tienda de campaña», dijo el jefe de la unidad de tráfico de la policía metropolitana de Yakarta Occidental, Gakkum, AKP Joko Siswanto, en una declaración escrita.

El incidente comenzó cuando el Toyota Avanza conducido por Kade Chandra conducía de este a oeste por Jalan Kembangan Baru. Al llegar al lugar, el conductor perdió el control y chocó contra una tienda de campaña que se encontraba al costado de la carretera.



Ilustración de un accidente automovilístico.

«Chocar contra la carpa del evento Maulid», dijo.

Luego, la tienda se derrumbó y golpeó a los residentes llamados Masil y Yuga. Dos víctimas que sufrieron heridas en manos y pies fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento.

«Tratamiento en el Hospital Regional de Kembangan», dijo.

«La policía está revisando y procesando la escena del crimen, obteniendo pruebas y buscando testigos. Por ahora, el caso está a cargo de la Unidad de Tráfico de Yakarta Occidental», dijo.