Un coche eléctrico entró en el vestíbulo del hotel Tjokro Klaten, con cristales rotos y invitados dispersos

klatenVIVA – A móvil irrumpió repentinamente en el vestíbulo del Grand Hotel Tjokro, Klaten, Java Central, el miércoles 22 de octubre de 2025. Se sospecha que el automóvil tuvo un problema eléctrico por lo que el conductor no pudo controlar la velocidad del automóvil.

Según el responsable del hotel, Agung Romdhoni, el incidente comenzó cuando coche electrico conducido por Samuel Edy Rebini, residente de Bantul, Yogyakarta, a punto de salir del estacionamiento del hotel.

Sin embargo, el coche en el que viajaban cinco personas avanzó repentinamente y chocó contra la puerta de cristal del hotel. El coche sólo pudo detenerse tras chocar contra muebles y barreras del vestíbulo del hotel.

De repente, el incidente provocó que los visitantes que estaban comiendo se dispersaran afuera. Mientras tanto, los empleados del hotel rociaron inmediatamente el coche con un extintor ligero (APAR).

«El coche estaba originalmente estacionado. Así que en realidad vino dos veces. Primero se estacionó al final, luego se fue. Luego volvió y se estacionó en el medio. Luego siguió adelante y ocurrió el incidente (entrando al vestíbulo del hotel). Inmediatamente sacamos el extintor porque teníamos miedo de un cortocircuito», dijo Agung, el jueves 23 de octubre de 2025.

Agung explicó que en el momento del incidente el hotel estaba ocupado, había alrededor de 20 personas en el restaurante y en el vestíbulo del hotel. Inmediatamente se dispersaron porque estaban aterrorizados por el incidente.

Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la policía de la ciudad de Klaten, Asep Rustanto, explicó que según la confesión del conductor, el coche tenía un problema eléctrico. Por tanto, el conductor no puede controlar la velocidad del coche. Además, los conductores también están menos acostumbrados a conducir coches eléctricos.

Afortunadamente no hubo víctimas mortales ni heridos en este incidente. Sin embargo, la parte delantera del coche resultó dañada. Mientras tanto, las puertas de cristal y el mobiliario del hotel también resultaron dañados.

Informe: Indratno Eprilianto/tvOne Klaten