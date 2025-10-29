Un cobrador de deudas remolca por la fuerza la motocicleta de una madre y su hijo en Pulogadung, la policía interviene

Jacarta – Un vídeo viral que muestra a la persona. cobrador de deudas tirando a la fuerza de la bicicleta motor Una madre embarazada provocó condena pública y una investigación policial en la región. Pulogadung.

Lea también: Camión que transportaba aceite de cocina volcó y se derramó en Cakung, decenas de motocicletas descarrilaron



El jefe de policía de Pulogadung, Kompol Suroto, confirmó que había recibido el video viral e inmediatamente actuó para llevar a cabo una investigación.

Según Kompol Suroto, el incidente ocurrió el sábado alrededor de las 15.15 horas.

Lea también: 5 etiquetas de conducción de motocicletas que a menudo se olvidan, ¡la número 3 más violada!



«Gracias al vídeo viral en el que un cobrador detuvo por la fuerza a una madre y a su hijo en una motocicleta, actualmente estamos llevando a cabo una investigación», dijo Kompol Suroto, el miércoles 29 de octubre de 2025.

Suroto dijo que la víctima aún no ha hecho un informe oficial. Entonces la investigación inicial se llevó a cabo a partir de grabaciones virales.

Lea también: Momentos en los que un matón de Pulogadung murió al ser atropellado por una motocicleta y luego atropellado por un camión durante una fuerte lluvia



Sin embargo, la policía de Pulogadung ha abierto una investigación y está pidiendo a los residentes que ayuden a proporcionar datos si ven prácticas similares.

«Hacemos un llamamiento al público si hay algún cobrador de deudas interesante o arbitrario en la calle, por favor informe inmediatamente a la policía de Pulogadung, ya hay un centro de llamadas para informes», dijo Suroto.



Los cobradores de deudas remolcan por la fuerza la motocicleta de una madre y su hijo en Jalan Pulogadung, en el este de Yakarta

Suroto también dio un mensaje firme a los cobradores de deudas. Hace hincapié en los trámites que se deben realizar.

«No realizar retiradas forzosas en la autopista que puedan perturbar la seguridad y el desplazamiento de otras personas», subrayó.

Según él, si la dirección es clara, la recogida debe realizarse visitando la residencia y trayendo los documentos oficiales del arrendamiento.

«Si lo recoge, sugiero que los cobradores de deudas no lo recojan en medio de la carretera. Si hay una dirección clara, es mejor ir a la residencia, con los datos completos y los documentos de la empresa de arrendamiento, para que no haya problemas de comunicación en el camino ni molesten los viajes de otras personas», dijo Suroto.

Suroto enfatizó que si continúan apareciendo prácticas de facturación abusivas en el área de Pulogadung, la policía tomará medidas enérgicas, incluidas medidas para expulsar a los perpetradores del área con el fin de mantener la seguridad de los residentes.

«Y si está en esta zona, lo expulsaremos de la zona de Pulogadung», dijo.

Suroto también hizo un llamamiento a los testigos u otros conductores que grabaron el incidente para que ayuden enviando grabaciones o información a la policía, para que se pueda acelerar la investigación.