Un ciudadano viral supuestamente israelí tiene un KTP indonesio, la dirección es Cianjur

Bandung, VIVA – Las redes sociales se ven agitadas por la circulación de publicaciones que mencionan a un ciudadano Israel de nombre Aron Geller dispone de un Documento de Identidad electrónico (e-ETC) Indonesia.

en la carga viral está escrito que la dirección de Aron es Pasirhayam Village, Sirnagalih Village, Cilaku District, Regency. cianjurJava Occidental. De hecho, también se afirmó que Aron tiene un negocio inmobiliario en Bali.

En respuesta a esta noticia, el gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, dijo que su partido primero realizará una verificación exhaustiva antes de sacar conclusiones.



Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi

«Coordinaremos con el Servicio de Registro Civil y de Población (Disdukcapil) para garantizar si los datos a nombre de Aron Geller están realmente registrados en el sistema nacional de población», dijo Dedi, el domingo 26 de octubre de 2025.

Dedi enfatizó que el gobierno regional no quería apresurarse a dar una declaración antes de recibir los resultados de la verificación oficial.

Mientras tanto, según las búsquedas iniciales, la Oficina de Cianjur Regency Dukcapil dijo que no se encontraron datos sobre los residentes con el nombre de Aron Geller registrados en su área.

Aun así, el Gobierno Provincial de Java Occidental confirmó que investigaría más a fondo este caso para garantizar que no hubiera ningún uso indebido de datos demográficos ni acusaciones de falsificación de documentos oficiales.

«Comprobaremos la exactitud de los datos y documentos para que no haya abuso de identidad en la región de Java Occidental», dijo Dedi.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung