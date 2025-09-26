Un caso de valla marina en el pueblo de Kohod Tangerang fue engañado antes del 30 de septiembre de 2025

MandargVIVA – El Tribunal de Distrito de Serang (PN) programó el juicio inaugural de la supuesta corrupción del desarrollo Valla del mar en las aguas del pueblo KohodTangerang Regency, Banten el martes 30 de septiembre de 2025.

El portavoz del Tribunal de Distrito de Serang, Mohamad Ichwanudin, en la ciudad de Serang, dijo el viernes que el caso había sido presentado por la Oficina del Fiscal y fue registrado con el número 34/PID.SUS-TPK/2025/PN SRG.

«El registro en el tribunal está registrado el martes 23 de septiembre de 2025», dijo.

Cuatro acusados ​​que serán juzgados por cada cabeza del pueblo de Kohod ArsinEl secretario de la aldea de Kohod, Ujang Karta, así como otras dos fiestas, septian Prasetyo y Chandra Eka Agung Wahyudi.

El panel de jueces que examinarán el caso presidido por Hasanuddin, con los miembros de los jueces Arwin Kusmanta y Ewirta Lista. «Después de visitar un sistema de información judicial», dijo Ichwanudin.



Cabeza del pueblo (Kades) Kohod, Arsin Bin Asip

En la descripción del caso, los acusados ​​supuestamente falsificaron documentos de tierras para controlar la tierra costera cercada. Los documentos utilizados incluyen Girik, Declaración de dominio físico de la tierra, carta de testimonio, al poder notarial para la gestión de certificados en nombre de los ciudadanos.

Con base en estos documentos, se encargaron de la emisión de 263 Certificado de Derechos de Uso de la construcción (SHGB) en la oficina de Tangerang Regency Land de diciembre de 2023 a noviembre de 2024.

De ese número, 234 campos registrados en nombre de Pt intan Agugg Makmur, 20 campos en nombre de Pt Cahaya inti Sentosa y 9 campos en nombre de individuos.

Además de SHGB, los investigadores también encontraron 17 certificados de propiedad (SHM) supuestamente obtenidos de documentos problemáticos. Este caso fue manejado previamente por la oficina del fiscal hasta que fue declarado completo para ser juzgado en el tribunal de corrupción de ataque.

