Un caso de corrupción en Chromebook, consulte en Google

Yakarta, Viva – Investigador Oficina del Fiscal General (Ago) examinar a la fiesta Google Indonesia relacionada con el supuesto caso corrupción obtención Chromebook En el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Kemendikbudristek).

El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, reveló que uno de los testigos examinados fue el director de relaciones gubernamentales y la política de PT Google Indonesia.

«Director de relaciones gubernamentales y políticas de PRE, PT Google Indonesia», dijo Anang en Yakarta, lunes 6 de octubre de 2025.

Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

No solo del gigante tecnológico, los investigadores también convocaron a otros diez testigos de varias agencias gubernamentales y privadas. Incluyen funcionarios de LKPP, auditores de la Inspección General del Ministerio de Educación y Cultura, para el Director de varias compañías asociadas como PT Samafitro y PT Turbo Mitra Perkasa.

Los examinados incluyen DS, ASN LKPP; APU, miembro del grupo de trabajo de selección de catálogo electrónico 2020; SR, División de Solución de la Solución de imágenes de PT SamaFitro; GH, Director de PT Turbo Mitra Perkasa; y CI, el principal auditor experto Inspección General del Ministerio de Educación y Cultura.

Además, también presente Inrk como actuación. Director de la Escuela Secundaria WJA; Plt. Director de High School, MWD y TRI, Funcionarios de la Oficina General y PBJ Kemendikbudristek para el período 2020-2021; y HK, tesorero de gastos asistentes en 2022.

Hasta ahora, no se han anunciado nuevos sospechosos. Sin embargo, los investigadores se aseguran de que el proceso de investigación todavía esté funcionando intensamente.

«El examen de testigos se llevó a cabo para fortalecer la prueba y completar la presentación en el caso en cuestión», dijo.

Para tener en cuenta, la oficina del Fiscal General llamó a Nadiem Makarim como sospechoso en el presunto caso de corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación en Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020, Nadiem, como el Ministro de Educación y Cultura se reunió en ese momento para reunirse con Google Indonesia.

La reunión fue para hablar sobre productos de Google, uno de los cuales fue el programa de Google for Education utilizando Chromebooks que puede ser utilizado por el ministerio, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones realizadas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, a saber, Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se realizarán una adquisición de equipos de TIC.