Un caso de abuso sexual acusado de salir bajo fianza incendia a los familiares del marido de la víctima en Nanded







Un hombre lucha por su vida en el distrito de Nanded de Maharastra después de que supuestamente un acusado de abuso sexual y sus familiares le prendieron fuego en la aldea de Bendri, Naigaon tehsil, informó el PTI.

El incidente ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2025, poco después de que el principal acusado fuera puesto en libertad bajo fianza.

La esposa de la víctima había presentado recientemente una denuncia policial contra el principal acusado, Santosh Madhavrao Bendrikar, acusado de presuntamente abusar sexualmente de un vecino, según la PTI.

Bendrikar fue fichado por la policía de Naigaon el 22 de diciembre y el 28 de diciembre, después de una búsqueda de una semana, la policía lo arrestó en el área de Narsi.

La policía dijo que en las primeras horas del 29 de diciembre, Bendrikar fue puesto en libertad bajo fianza y regresó a la aldea.

Se enfrentó al marido de la víctima

Según los agentes de policía, Bendrikar, acompañado por su padre Madhav y su hermano Shivkumar, se enfrentó al marido de la víctima alrededor de las 5:30 am mientras cuidaba a sus búfalos cerca de un cobertizo de hojalata.

«Le echaron gasolina y le prendieron fuego», dijo un policía dijo el oficial.

Los lugareños llevaron al hombre al hospital después de escuchar sus gritos. Permanece en estado crítico en la ciudad de Nanded.

acción policial

La policía de Naigaon arrestó inmediatamente a los tres acusados, quienes posteriormente fueron puestos bajo custodia policial el 30 de diciembre para ser interrogados más a fondo.

Se ha registrado un nuevo caso de intento de asesinato en las secciones pertinentes del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Respuesta comunitaria

La brutalidad del crimen ha provocado una tensión significativa en la aldea de Bendri.

El oficial de policía subdivisional (SDPO), Shyam Panegaonkar, visitó el lugar para supervisar la investigación y garantizar la ley y el orden.

Adolescente atrapada a través de Instagram, secuestrada; 4 retenidos

Una Navi de 15 años Bombay El niño fue atraído a través de una cuenta falsa de Instagram y cuatro jóvenes lo secuestraron para pedir un rescate antes de que la policía actuara rápidamente y lo rescatara, dijo un funcionario el jueves, informó el PTI.

Según la policía, el estudiante de décimo grado se hizo amigo en Instagram del acusado, quien se hizo pasar por una niña. Con el tiempo, construyeron una conexión emocional con el niño, creando la impresión de una relación romántica y ganándose su total confianza, según el PTI.

Usando esta fachada, el acusado lo invitó a reunirse en Nandivali en Kalyan (este) del distrito de Thane. El niño llegó al lugar en un taxi basado en una aplicación, dijo el funcionario.

Sin embargo, cuatro jóvenes lo secuestraron y lo confinaron en una habitación de un edificio residencial. Se pusieron en contacto con sus familiares y exigieron un rescate de 20 rupias lakh, enviando un mensaje de voz de WhatsApp para insistir en su demanda, informó la agencia de noticias.

Sonda lanzada

Después de recibir una denuncia de los padres del adolescente el 28 de diciembre, la policía utilizó imágenes de CCTV y análisis técnicos para rastrear el vehículo que había dejado al niño en el lugar y localizó a su conductor.

La policía reunió más insumos y allanó una habitación en Nandivali, rescató al niño y arrestó a los cuatro acusados ​​dentro de las 24 horas posteriores a la denuncia, dijo el funcionario.

El acusado han sido acusados ​​de secuestro y extorsión, dijo el funcionario.

(con entradas PTI)





