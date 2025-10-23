Un camionero ebrio de origen indio supuestamente causa un accidente en EE. UU., matando a 3







Un camionero de origen indio de 21 años ha sido acusado de provocar un accidente de camión mientras conducía bajo los efectos del alcohol, matando a tres personas en el A NOSOTROS estado de California a principios de esta semana, según un informe de los medios.

Jashanpreet Singh supuestamente estrelló su camión contra el tráfico lento en el sur de California el martes, informó Fox News el miércoles.

Al menos tres personas murieron y varias más resultaron heridas en el accidente.

Citando a la policía, el informe dice que Singh nunca pisó los frenos de su camión antes de estrellarse contra el tráfico. También dijo que las pruebas de toxicología confirmaron el deterioro.

Ha sido arrestado bajo sospecha de tráfico vehicular grave. homicidio involuntario en estado de ebriedad.

Singh, un inmigrante ilegal, cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2022 y fue liberado en espera de una audiencia de inmigración, según el informe.

No tenía estatus migratorio legal, decía el informe, citando Departamento de EE. UU. de fuentes de Seguridad Nacional (DHS), y agregó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos ha presentado una orden de detención de inmigración tras su arresto.

Singh fue liberado bajo la política de «alternativas a la detención» de 2022 de la administración Biden, dijo.

Este es el segundo incidente de este tipo desde Agosto en el que un camionero de origen indio ha sido acusado de provocar un accidente mortal en Estados Unidos.

El 12 de agosto, Harjinder Singh, de 28 años, supuestamente hizo un giro en U ilegal en su camión con remolque en Florida, provocando un accidente mortal en el que murieron tres personas. Se enfrenta a tres cargos de homicidio vehicular.

Tras el incidente, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una pausa en todas las emisiones de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales.

«El creciente número de conductores extranjeros que operan grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas de los estadounidenses y socavando los medios de vida de los camioneros estadounidenses», había publicado Rubio en las redes sociales.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente