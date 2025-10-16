Un camión de la Armada de Indonesia volcó en Ambon cuando se dirigía al cuartel general

Lo siento. – A camión específicamente para el transporte de tropas miembros TNI-AL perteneciente al IX Comando Regional Naval de Ambon, Maluku, experimentó accidente soltero hasta que se volcó al ingresar al Cuartel General de la Armada de Indonesia, el miércoles (15/10/2025) este incidente ocurrió alrededor de las 11.30 WIT.

Este único accidente atrajo la atención de los conductores de dos y cuatro ruedas al cruzar Jalan Captain Piere Tendean, precisamente en la aldea de Halong, distrito de Baguala, ciudad de Ambon, Maluku.

Además del conductor, los residentes que se encontraban en el lugar del incidente se sorprendieron repentinamente cuando escucharon un fuerte choque en la dirección del camión que chocó contra un poste de electricidad y volcó.

Un camión perteneciente al Comando Regional Marino IX Ambon, Maluku, tuvo un accidente

Mientras tanto, el Jefe del Servicio de Información (Kadispen) de Kodaeral IX Ambon, Capitán de Marina K Agus Wijaya, cuando fue confirmado, confirmó que el incidente ocurrió cuando un camión que transportaba tropas de la Armada de Indonesia venía temporalmente desde la dirección de Galala Village y se dirigía hacia el puesto dos, de repente el camión conducido por el miembro experimentó un solo accidente.

«Solo había un conductor en el camión, cuando entraba al puesto dos, de repente el neumático delantero pasó por una roca, lo que provocó que el conductor perdiera el control y girara bruscamente hacia la izquierda de la carretera, hasta chocar contra un poste de electricidad y luego rodó hacia la derecha y volcó», explicó el capitán de Marina K Agus Wijaya, el miércoles (15/10/2025).

En este incidente no hubo víctimas, pero el estado del camión resultó gravemente dañado y el cristal de la parte delantera resultó gravemente dañado. (Usman Mahu/tvOne/Maluku)