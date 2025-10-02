Un barco global de flotilla Sumud logró penetrar en las aguas de Gaza

GazaVIVA – Bote Mikeno que se separó de la flota de asistencia humanitaria Flotilla Global Sumud Según se informa, llegando a las aguas territoriales de Gaza el jueves por la mañana, 2 de octubre de 2025.

Según el dispositivo oficial de seguimiento de la flota, el barco ingresó a las aguas territoriales de Gaza, pero la señal de seguimiento se pierde con el barco cuando está a unas 9.3 millas náuticas (9 kilómetros) de Gaza.

No hay información clara sobre si el barco ha sido atacado o retirado, evitando las tropas Israelo si hay errores en el rastreador.

Ramazan Tunc, miembro de la delegación de Turkiye en Global Sumud Flotilla, dijo Anadolú que el barco Mikeno ha penetrado bloqueo Al entrar en las aguas territoriales de Gaza.

Según los informes, una flota global de Sumud Flotilla llegó a Gaza Beach

«Esto significa que el bloqueo se ha roto en la práctica. Quiero compartir la emoción con usted trayendo nuestro barco Mikeno a Gaza, que durante años, la gente dice que es imposible romper y la tira de Gaza que ha sido bloqueada por Israel con grandes fuerzas de tierra y mar», dijo Tunc.

También hizo hincapié en que esta situación mostró que «Israel es un tigre de papel», y también agregó: «Lo más importante, hemos roto el bloqueo en nuestras mentes. Saludo a todos, esperando los días en que abrazaremos a nuestros hermanos y hermanas en una Gaza independiente, en Gaza cuyo bloque se ha roto, ya cercano».

Tulay Gokcimen, miembro de la delegación de Sumud Global Flotila, también dijo que no hubo ataque contra Mikeno, sino el para activista Lanzar sus teléfonos celulares después de que el barco israelí se acercó y el barco continuó su viaje debido a su pequeño tamaño.

Noelia Fernández, organizadora de la flota de Gaza, dijo a los medios españoles que habían recibido noticias de que Mikeno estaba a unas 7 millas de Gaza Beach, a menos de una hora en coche.

Mientras tanto, varios activistas dijeron a varios medios de comunicación que Mikeno fue atacado por las fuerzas de la Marina Israelí después de ingresar a Gaza Waters, pero no hubo información sobre el ataque compartido en la cuenta oficial de redes sociales de Sumud Flotilla.

Israel Serang Aramada Global Sumud Flotilla

Las tropas de la Marina Israelí atacaron la flota de ayuda internacional que conduce a la franja de Gaza rodeada, y arrestaron a 317 activistas, dijo el jueves el organizador.

Los activistas en barcos atacados por Israel vinieron de varios países, incluidos los ciudadanos de español, Italia, Brasil, Turkiye, Grecia, América, Alemania, Suecia, Gran Bretaña, Francia y más.



El ejército israelí emboscó el barco global Sumud Flotilla en Gaza Waters

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelíes dijo a través de las compañías de redes sociales estadounidenses, X, los activistas que fueron detenidos se dirigían al puerto de Ashdod Israel, desde allí serían deportados a Europa.

El seguimiento oficial de la flota mostró que 21 barcos habían sido atacados por las fuerzas israelíes, mientras que otros 23 barcos continuaron su viaje a Gaza.

Israel ha mantenido un bloqueo en Gaza, una casa para casi 2,4 millones de habitantes, durante casi 18 años, y endureció cada vez más el asedio en marzo al cerrar el cruce de la frontera y bloquear la administración de alimentos y drogas, lo que empujó el área de bolsillo a la inanición.

Desde octubre de 2023, los bombardeos israelíes han matado a más de 66,000 palestinos, la mayoría de ellos son mujeres y niños. Los grupos de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos han advertido repetidamente que el área de los bolsillos está deshabitada, con hambre y enfermedades propagadas rápidamente.