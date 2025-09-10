‘Un banquete para fantasmas hambrientos’ entre las selecciones de TCCF Pitching 2025

Taiwán Creative Content Fest ha revelado su 2025 TCCF Lanzamiento de la alineación, mostrando un fuerte énfasis en las adaptaciones literarias y las colaboraciones transfronterizas que reflejan el enfoque cada vez más global de la industria del entretenimiento para el desarrollo de contenido.

El festival de noviembre destacará varias adaptaciones de alto perfil, incluida una versión animada de la colección de historias de terror de Ying Chang Compestine «Un banquete para fantasmas hambrientos«Y una serie basada en el galardonado» Taiwan Travelogue «de Yang Shuang-Zi. Otras selecciones notables incluyen proyectos adaptados de obras de Higashiyama Akira y un nuevo documental del ganador del Premio Berlinale Teddy Huang Hui-Chen.

El grupo de presentación de este año demostró el alcance internacional en expansión de TCCF, con entradas de 44 naciones por un total de casi 700 proyectos. Las presentaciones internacionales y las coproducciones de Taiwán representaron el 60% de todas las entradas, con Japón, Tailandia, Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur, la participación extranjera líder en Taiwán.

El comité de selección del festival eligió 94 proyectos en múltiples categorías después de evaluar la viabilidad comercial, el potencial de adaptación y las oportunidades de colaboración internacional.

Las selecciones notables del segmento de proyectos incluyen una versión cinematográfica del bestseller «Even Bullets» de Terao Tetsuya, desarrollado con el cineasta taiwanés Henry Tsai, y la adaptación local de Calendar Studios sobre el drama coreano «Do It One More Time». Las comunicaciones de robots de Japón, conocidas por «Godzilla Minus One», presentarán «Diario del verano», mientras que la categoría documental presenta «Atomic Paradise» de un dos veces nominado al Emmy.

El jurado del proyecto incluye a veteranos de la industria como Boyun Choi de Studio Dragon, el productor de «Young Wallander» Luke Franklin y Francis Chung, cuyos créditos incluyen «Snowpiercer» y «The Thieves». El ganador del Premio al Logro Técnico de la Academia, Nickson Fong Wei Ming, y el actor taiwanés Fu Meng-Po, quien aparece en el próximo «The Resurrected» de Netflix, completan el panel.

Selecciones de proyectos múltiples obtenidas Reconocimiento de la promoción del proyecto Golden Horse Filmincluyendo tanto «Taiwan Travelogue» como «Los que maté y los que me mataron» como serie, más cuatro largometrajes.

El segmento de la historia seleccionó 38 obras publicadas, muchos ya ganando atención internacional. Los ganadores incluyen una obra de no ficción sobre la única reclusa femenina de Muerte de Taiwán que recibió los máximos honores en la exposición de libros internacionales de Taipei y obtuvo la selección de la feria de libros de Frankfurt. Dos títulos representarán a Taiwán en Busan Story Market, mientras que otro ganador del libro infantil fue elegido para la Feria Internacional de Libros de Guadalajara de México.

Los jueces de la historia incluyen a Illeana J. Sung del Sr. Romance, cuya compañía produjo la exitosa serie «Moving», y el director de Malasia, Jin Ong, de la coproducción internacional «Abang Adik».

El festival continúa su asociación con la organización de editores franceses SCELF para «Shoot the Book! TCCF», con obras de autores franceses y taiwaneses, incluido el escritor misterioso Jean-Christophe Grangé.

TCCF 2025 se ejecuta del 4 al 7 de noviembre en el Centro de Exposición Taipei Nangang.