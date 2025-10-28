Un avión y un helicóptero de la Armada estadounidense se estrellan en el Mar de China Meridional; todos los miembros de la tripulación rescatados







Un avión de combate y un helicóptero basados ​​en el aeronave El portaaviones USS Nimitz se estrelló en el Mar de China Meridional con 30 minutos de diferencia entre sí.

Los tres miembros de la tripulación del helicóptero MH-60R Sea Hawk fueron rescatados el domingo por la tarde, y los dos aviadores del avión de combate F/A-18F Super Hornet fueron expulsados ​​y recuperados de forma segura, y los cinco «están a salvo y en condiciones estables», dijo la Flota del Pacífico de la Armada.

Se están investigando las causas de los dos accidentes, según el comunicado. Presidente Donald TrumpEn declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One de camino a Tokio el lunes, dijo que los incidentes podrían haber sido causados ​​por «combustible en mal estado». Descartó que se haya cometido un delito y dijo que no había “nada que ocultar”.

El USS Nimitz regresa a su puerto base en la Base Naval Kitsap en Washington después de haber sido desplegado en Medio Oriente durante la mayor parte del verano como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el transporte marítimo comercial. El portaaviones se encuentra en su despliegue final antes de su desmantelamiento.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente