Un avión de entrenamiento de la IAF se estrella cerca de Chennai y el piloto sale disparado de forma segura







Una fuerza aérea india aeronave que estaba en una misión de entrenamiento de rutina se estrelló cerca de Tambaram aquí el viernes por la tarde, dijeron las autoridades.

El piloto se eyectó de manera segura, dijeron.

«Un avión de la Fuerza Aérea India `Pilatus PC-7`, que estaba en un rutina misión de entrenamiento, se estrelló cerca de Tambaram en Chennai el 14 de noviembre. El piloto se expulsó de manera segura», según un comunicado oficial.

Respondiendo a un consultaUn funcionario le dijo a PTI que el incidente ocurrió alrededor de las 2 p.m.

«Se ha ordenado a un tribunal de investigación que comprobar la causa», añade el comunicado.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente