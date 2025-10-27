Un avión de combate y un helicóptero estadounidenses se estrellan en el Mar de China Meridional en 30 minutos







Un avión de combate y un helicóptero con base en el portaaviones USS Nimitz se estrellaron contra el Mar de China Meridional con una diferencia de 30 minutos entre sí, dijo la Flota del Pacífico de la Armada.

Los tres tripulantes del helicóptero MH-60R Sea Hawk fueron rescatados la tarde del domingo, y los dos aviadores del avión de combate F/A-18F Super Hornet fueron expulsados ​​y recuperados de forma segura, y los cinco ¿se encuentran a salvo y en condición estable¿, dijo la flota en un comunicado.

Se están investigando las causas de los dos accidentes, según el comunicado.

Presidente Donald TrumpEn declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One en ruta a Tokio el lunes, dijo que los incidentes podrían haber sido causados ​​por ¿combustible en mal estado¿. Descartó un acto sucio y dijo que no había ¿nada que ocultar¿.

El USS Nimitz regresa a su puerto base en la Base Naval Kitsap en el estado de Washington después de haber sido desplegado en Medio Oriente durante la mayor parte del verano como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a la navegación comercial. El portaaviones se encuentra en su despliegue final antes de su desmantelamiento.

Otro portaaviones, el USS Harry S. Truman, sufrió una serie de percances en los últimos meses mientras estaba desplegado en Medio Oriente.

En diciembre, el crucero de misiles guiados USS Gettysburg derribó por error un avión F/A-18 del Truman.

Luego, en abril, otro avión de combate F/A-18 se resbaló de la cubierta del hangar de Truman y cayó al Mar Rojo.

Y en mayo, un avión de combate F/A que aterrizó en el portaaviones en el Mar Rojo se cayó por la borda después de que aparentemente no logró enganchar los cables de acero utilizados para impedir el aterrizaje de aviones y obligar a sus dos pilotos para expulsar.

Ningún marinero murió en ninguno de esos percances. Los resultados de las investigaciones sobre esos incidentes aún no se han publicado.

