Un avión de combate militar estadounidense y un helicóptero se estrellan en el Mar de China Meridional

Washington, VIVA – A helicóptero Halcones marinos de Estados Unidos (COMO) y un combatiente F/A-18 cayó durante las operaciones rutinarias del portaaviones USS Nimitz De Mar de China Meridional el domingo 26 de octubre de 2025, dijo la Flota del Pacífico de EE. UU. en un comunicado Noticias ABC.

Lea también: El presidente colombiano condena el bombardeo estadounidense a un barco narcotraficante en el mar Pacífico: debería ser juzgado, no asesinado



Los dos equipos del sistema de defensa estadounidense (alutsista) cayeron en el Mar de China Meridional con unos 30 minutos de diferencia. El helicóptero MH-60R Sea Hawk de la Marina de los EE. UU. se estrelló alrededor de las 14:45 hora local.

Los tres miembros de la tripulación fueron rescatados sanos y salvos, dijo la Marina.

Lea también: Donald Trump da jaque mate a Xi Jinping





VIVA Military: Buque de guerra USS Nimitz

«Tras el incidente, por separado, a las 15:15, un avión de combate F/A-18F Super Hornet asignado a los ‘Fighting Redcocks’ del Fighter Attack Squadron (VFA) 22 también se estrelló en las aguas del Mar de China Meridional mientras realizaba operaciones de rutina desde Nimitz».

Lea también: Amenazado por Trump, Israel cancela el proyecto de ley de anexión de Cisjordania



Ambos miembros de la tripulación lograron eyectarse y fueron rescatados de manera segura, dijo la Marina.

«Todo el personal involucrado se encuentra a salvo y en condiciones estables. La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación», dijo la Flota del Pacífico de Estados Unidos en el comunicado.

El Departamento de Defensa remitió sus comentarios a la Marina, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo por la noche.

El incidente ocurrió mientras el presidente Donald Trump se encontraba en el sudeste asiático en una visita a tres países.

Llegó a Malasia el domingo. También hará escala en Japón y Corea del Sur y se espera que se reúna con el presidente chino Xi Jinping el jueves.

No estaba claro el domingo si el helicóptero de la Armada y el avión de combate que se estrellaron estaban en vuelos relacionados con el viaje de Trump.