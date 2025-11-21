Un avión Cessna se estrella en los arrozales de Karawang; sobreviven cinco tripulantes

KarawangVIVA – A aeronave tipo de cuerpo pequeño cessna reportado cayó en medio de los campos de arroz en la aldea de Kertawaluya, distrito de Tirtamulya, Java Occidental, el viernes por la tarde.

La noticia del accidente aéreo causó sensación, pues la información se difundió rápidamente en varias redes sociales.

«El avión voló de Tangerang a Cirebon, transportando a cinco miembros de la tripulación. Según la información preliminar, todos los miembros de la tripulación fueron declarados seguros», dijo el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Karawang, Ipda Cep Wildan.

Este incidente fue notado por primera vez por la comunidad local, que vio que el avión experimentaba problemas antes de estrellarse finalmente en una zona de arrozales de la aldea.

Dijo que no hubo víctimas ni daños a instalaciones públicas como consecuencia de la caída.

Los cinco miembros de la tripulación que sobrevivieron fueron evacuados inmediatamente a la oficina local del pueblo y llevados al centro de salud para recibir primeros auxilios.

La policía dijo que el avión de fuselaje pequeño pertenecía a BRO Skydive Indonesia con el número de registro PK-WMP.

Wildan dijo que se habían desplegado agentes conjuntos de la Policía Nacional, TNI, BPBD y elementos del gobierno regional para verificar el lugar del incidente, llevar a cabo la evacuación y brindar seguridad.

«Actualmente un equipo conjunto se encuentra en el terreno para determinar las condiciones actuales y llevar a cabo el tratamiento», dijo.

La caída del avión en medio de un campo de arroz se convirtió en un espectáculo para los residentes, a pesar de que la distancia desde la carretera principal hasta el lugar del incidente era bastante grande, casi 1 kilómetro.

Los residentes que querían ver de cerca el accidente del avión tuvieron que cruzar a pie la zona del terraplén del campo de arroz. (Hormiga)