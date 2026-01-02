Un automóvil Lexus viral con placa RI 25 se apodera de la cola en el peaje de Cilandak

Jacarta – La Dirección de Tráfico de Polda Metro Jaya todavía está esperando confirmación sobre un video en las redes sociales que muestra un automóvil con la placa RI 25 volcado. cola De puerta de peaje cilándak.

Lea también: Pasajera viral presuntamente experimentó acoso, aquí está la respuesta de Transjakarta



«Todavía estamos esperando la confirmación de las agencias pertinentes sobre si este incidente es cierto o no. vehículo «Esta agencia pertenece o está controlada por esa agencia», dijo el jefe de PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono Vernandie en su declaración en Yakarta el viernes.

Explicó que había monitoreado los vehículos utilizando NRKB STNK/TNKB con códigos de registro de RI.

Lea también: Huyendo a contracorriente tras atropellar a 3 motos y a un peatón, el Mazda CX-5 finalmente es atropellado por un tren



«Con respecto al NRKB STNK/TNKB instalado en automóviles de lujo lexus «Con un código de registro RI 25 falso o genuino, puedes confirmar con la agencia correspondiente si eres propietario del vehículo», dijo.

Dijo que actualmente no hay transacciones de pago de peaje en la caseta de peaje Cilandak Utama 2, pero la situación de la carretera ya tiene un carril que anteriormente se usaba como peaje que tiene transacciones.

Lea también: 5 ventajas del seguro de coche a todo riesgo



«Por lo tanto, considerando la situación actual, los vehículos que salen de la carretera de peaje Depok-Antasari ya tienen un carril al pasar por el peaje, por lo que el comportamiento del conductor es desordenado», dijo Dhanar.

Dijo que cada vehículo debe seguir una cola ordenada y no adelantar a otros vehículos porque la carretera es estrecha al pasar por el peaje.

Dhanar también afirmó que la versión de que el incidente ocurrió el lunes 29 de diciembre no era cierta porque un examen de CCTV en esa fecha no reveló ninguna congestión de tráfico y no se encontró ningún vehículo en el video.

Anteriormente, un vídeo subido a la red social Instagram a través de la cuenta @62dailydose mostraba un automóvil Lexus blanco visto desviándose o atravesando la cola en el peaje de Cilandak.

«Se sospecha que el coche del Ministro de Cultura fue destrozado por otro coche», escribió el relato.