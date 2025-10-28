Un autobús de Air India se incendia en el aeropuerto de Delhi, no se reportan víctimas







Se produjo un incendio en un autobús de Air India estacionado cerca de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Delhi el martes por la tarde, dijo un funcionario.

La subcomisionada de policía (IGI), Vichitra Veer, dijo en un comunicado que el autobús no llevaba pasajeros ni equipaje en el momento del incidente.

El hecho fue comunicado a las 13:00 horas a la Comisaría de policía del aeropuerto IGIDespués de lo cual los bomberos, la policía local y el personal de la Fuerza de Seguridad Industrial Central (CISF) acudieron al lugar, dijo el funcionario.

«Cuando se produjo el incendio, sólo estaba presente el conductor. Los bomberos controlaron rápidamente el incendio. No se han registrado heridos ni víctimas», añadió el DCP Veer.

Según la policía, el vehículo utilizado para transportar pasajeros en las instalaciones del aeropuerto sufrió daños en el incidente.

La zona fue acordonada brevemente como medida cautelardijeron, y agregaron que se está llevando a cabo un examen detallado del autobús para determinar la causa del incendio.

Se están realizando más investigaciones.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente