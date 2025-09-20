Un atractivo para Milestone Bruno Fernandes, hechos por delante de Mu vs Chelsea

VIVA – La liga inglesa este fin de semana presenta un duelo clásico lleno de prestigio. Manchester United entretenerá Chelsea en Old Trafford, sábado 20 de septiembre de 2025 Night Wib. Se cree que este partido es una prueba difícil para el equipo de Ruben Amorim que todavía tenía dificultades para encontrar consistencia.

Los Red Devils llegan a este partido con capital que está lejos de convencer. De los primeros cuatro partidos de la temporada, solo recolectaron cuatro puntos y solo anotaron cuatro goles. Los resultados claros no han sido comparables al gran gasto por parte de la gerencia en el mercado de transferencias de verano.

Por otro lado, Chelsea en realidad parece más estable. Las fuerzas del blues no han sido tocadas por la derrota, con dos victorias y dos empates. Comience que los confíe lo suficiente como para dar la bienvenida al partido en la sede del rival mortal.

La reunión de los dos equipos siempre presenta historias interesantes. De hecho, este duelo aparece como un partido con el mayor número de sorteos en la era de la Premier League. De las 66 reuniones, 27 veces terminaron en un empate.

Chelsea en sí tiene un buen historial últimamente. En las últimas tres reuniones contra Mu En la liga inglesa, están invictos con dos victorias y un empate. La nota es igual a sus logros en los 17 duelos anteriores contra los Red Devils.

Para su línea de ataque, Chelsea no es un oponente extranjero. Hasta ahora, el portero de Blues ha sido robado 309 veces por el Manchester United en todas las competiciones. Curiosamente, solo hay dos clubes que pueden penetrar 300 goles contra Chelsea: MU y Arsenal (302 goles).

Esta fiesta también será especial para el capitán de los Red Devils, Bruno Fernandes. Si se convierte en titular, el mediocampista portugués registrará la aparición 2100 con el Manchester United en la Premier League. Bruno será el jugador 28 en la historia del club que alcanzó el hito.

Con todos estos registros, esta pelea no es solo una cuestión de tres puntos. Para Ruben Amorim, la victoria sobre Chelsea podría ser un salvador y un punto de inflexión al comienzo de una temporada de presión. En cuanto a los Blues, tres números en Old Trafford los confirmarán aún más como candidatos serios en la parte superior.