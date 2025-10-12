Un artefacto romano resurge en un patio trasero de Nueva Orleans







una familia en Nueva Orleáns hicieron un hallazgo extremadamente inusual mientras limpiaban su patio trasero cubierto de maleza: una misteriosa tablilla de mármol con caracteres latinos que incluían la frase «espíritus de los muertos».

Daniella Santoro, antropóloga de la Universidad de Tulane, dijo: «El hecho de que estuviera en latín realmente nos hizo reflexionar. Nos dimos cuenta de que no es algo común y corriente». Santoro contactó a su colega arqueóloga clásica Susann Lusnia, quien se dio cuenta de que la losa era una lápida de 1900 años de antigüedad de un marinero romano llamado Sextus Congenius Verus. Reveló que la tablilla había estado desaparecida de un museo italiano durante décadas.

Lusnia compartió que Sextus Congenius Verus había muerto a la edad de 42 años por causas desconocidas, después de servir más de dos décadas en la marina imperial en un barco llamado Asclepius, el dios romano de medicina.

«Las lápidas se consideran importantes en la cultura romana para defender los legados, incluso de los ciudadanos comunes», dijo Lusnia. «Si hay una vida futura y él está en ella y lo sabe, se siente muy feliz porque eso es lo que quiere un romano: ser recordado para siempre».

