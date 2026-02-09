Un apasionante drama político bangladesí

Es de suponer que hay algunos civiles bien intencionados que han entrado en política y han encontrado que la experiencia no es más que beneficiosa para la sociedad y para mejorar su carácter personal, pero pocos o ninguno de ellos se encuentran en las películas. Ese equilibrio no cambia con “Maestro”, una historia sobre los efectos corruptores del poder en un político bangladesí de poca monta, y una historia con relativamente pocas sorpresas al contarla. traje rezwan shahriarSin embargo, la película sigue siendo interesante, tanto por las particularidades regionales como por los paralelos universales: es una mirada reveladora a las estructuras institucionales en un país que rara vez recibe mucho tiempo en pantalla a nivel internacional, y una historia desgastada diseñada para despertar la ira contra la máquina en audiencias locales y globales por igual.

Con ese fin, la victoria de “Master” sobre una competencia más brillante y de mayor nombre en la competencia de Pantalla Grande de Rotterdam, una sección dedicada al cine mundial más orientado a la audiencia, es un buen augurio para sus perspectivas futuras de distribución y transmisión, mientras que se aseguran muchas reservas adicionales para festivales. Menos íntimo y más expansivo que el amable y prometedor debut de Sumit en 2020, “La sal en nuestras aguas”, confirma al guionista y director como un cineasta de sólida seguridad formal y ambición más allá de las fronteras.

Nasir Uddin Khan ofrece una actuación de autoridad robusta y de hombre del pueblo, cayendo gradualmente en una nerviosa duda, como Jahir, un profesor de historia de secundaria popular tanto entre sus estudiantes como entre la comunidad en general en el pequeño pueblo rural de Mohoganj. Presentado dando una lección apasionada sobre los efectos corruptores del dominio colonial británico (deje esto para más adelante) en un aula segregada por género, es interrumpido por un alboroto de reporteros ansiosos por verlo en acción. Porque resulta que también se postula para presidente (una especie de puesto de alcalde, como se explica en las tarjetas de título iniciales que describen la jerarquía política de Bangladesh) de su distrito, con una campaña inusualmente liberal que enfatiza los derechos de las mujeres y mejores instalaciones educativas.

Los ideales socialistas de Jahir resultan populares en esta parte desfavorecida del país, donde los residentes se sienten geográficamente distantes y lejos de las mentes de los peces gordos del gobierno en la ciudad capital de Dhaka. Animado por una imagen identificable de hombre de familia, con el apoyo de su paciente esposa Jharna (Zakia Bari Mamo) y su pequeño hijo, logra una victoria fácil: poner fin a su carrera docente, aunque espera llevar sus valores enriquecedores como educador al gobierno local. No pasa mucho tiempo antes de que se dé cuenta de su ingenuidad.

Si Jahir no está preparado para el calor que su nueva posición le trae inmediatamente por parte de los criminales y charlatanes locales amenazados por su enfoque limpio, tampoco tiene idea de los tiburones que le esperan dentro de la esfera política. El principal de estos últimos es el anónimo ONU (Oficial Upazila Nirbahi) de su región, una astuta burócrata de nivel medio que se presenta como la línea directa de Jahir con los peces gordos y persistentemente le otorga rango con una sonrisa desarmadora de megavatios.

Magníficamente interpretada por Azmeri Haque Badhon (la convincente estrella de la película de Bangladesh “Rehana” en Cannes hace unos años), es el personaje más magnético y ricamente dibujado de la película: no una villana a gran escala, sino una mujer que ha aprendido los compromisos morales necesarios para ganar autoridad en una sociedad patriarcal. Mientras tanto, mientras el matrimonio y la vida familiar de Jahir se desmoronan bajo las presiones de su nuevo trabajo, “Master” se destaca por su examen de un político masculino principalmente a través de sus relaciones con las mujeres, que en su mayoría socavan las promesas feministas de sus primeras campañas.

Tales matices le dan a “Master” textura y tensión en la primera mitad, aunque el guión, escrito por el director con Sabbir Hossain Shovon, se vuelve menos sutil a medida que avanza, y a medida que la desilusión y corrupción de Jahir se acelera, aunque los brillantes pasteles de la lente de Tuhin Tamijul hacen poco para traicionar su alma cada vez más oscura. Cuando la ONU presiona para que se alíe y proponga la construcción de un hotel de lujo en la periferia boscosa de la ciudad, lo que exige la demolición de un actual asentamiento de chabolas para personas sin hogar, sus principios finalmente fracasan. “Eres profesora de historia, pero has aprendido muy poco del pasado”, regaña Jharna, una ironía que la película probablemente podría permitirse el lujo de no mencionar.