Un apasionante drama judicial feminista argentino

Un capítulo reciente y vital de la historia de las mujeres argentinas se cuenta de manera convencional pero conmovedora en “Belén”, un segundo largometraje pulido pero sincero del actor y director. Dolores Fonzi. La película de Fonzi, la historia de la vida real de un caso judicial histórico que contribuyó a la eventual legalización del aborto en Argentina en 2020, encaja material fáctico intrincado y específico a nivel nacional en un molde de drama judicial universalmente agradable para el público, de una manera no muy diferente de la nominada al Oscar “Argentina, 1985” de Santiago Mitre, con la que comparte distribuidor global en Amazon Prime Video. “Belén” también ha sido seleccionada como la presentación de Argentina al Oscar internacional; Ya sea que esté nominado o no, bien podría conducir a asignaciones de mayor perfil para su director orientado a la audiencia.

Fonzi se asigna el papel principal de Soledad Deza, una abogada cruzada inclinada a trabajar pro bono para las víctimas y los desempoderados, un trabajo agotador y a menudo ingrato que a veces equilibra caóticamente con su papel de esposa y madre dedicada. Sin embargo, dramáticamente, el trabajo más pesado de la película lo realiza Camila Pláate como Julieta, la clienta atrozmente maltratada de Deza (apodada Belén para proteger su identidad cuando su caso se convierte en un escándalo). causa famosa), quien, en 2014, es acusada de asesinato y encarcelada tras sufrir un doloroso aborto espontáneo en un hospital regional.

Este incidente se describe en un prólogo urgente y claustrofóbico, con la cámara nerviosa de Javier Juliá y el inquieto montaje de Andrés Pepe Estrada transmitiendo la desorientación actual de la joven mientras ingresa en el hospital con fuertes dolores de estómago y es progresivamente despojada de su control, primero de su cuerpo y luego de sus derechos. Sus súplicas de que ni siquiera sabía que estaba embarazada y que no tenía intención de abortar el feto caen en oídos sordos cuando los agentes de policía irrumpen en el lugar, anulando la autoridad del personal médico y esposando a Julieta mientras todavía está en la mesa de operaciones. Es una secuencia necesariamente difícil de ver, interpretada con febril intensidad emocional por el notable Pláate, ganador del premio a la interpretación secundaria en San Sebastián, donde la película tuvo su estreno internacional.

Nada de lo que sigue en “Belén” es tan agotador como esta apertura, ya que la película luego cambia a un engranaje procedimental más reconfortantemente esperado. A partir de aquí, la atención se centra en Deza, mientras toma el caso de Beatriz (Julieta Cardinali, ampliamente villana hasta su peluca que no le queda bien), la defensora pública cruelmente indiferente cuya negligencia efectivamente le lleva a la inocente Julieta a una sentencia de ocho años de prisión. Desde el principio, Deza identifica una serie de lagunas e inconsistencias en el caso de la fiscalía contra su cliente, e incluso evidencia de una conspiración sistémica en su contra.

Al sondearlos con la firme ayuda de su compañera abogada y mejor amiga Bárbara (Laura Paredes, también coguionista de Fonzi), a Deza le resulta bastante fácil construir un atractivo convincente. Más duro es el retroceso que experimenta por defender el lado impopular de un tenso debate público sobre el aborto: los poderes patriarcales que están en la ley y los medios de comunicación están en su contra, mientras ella y su familia reciben alarmantes amenazas de fundamentalistas religiosos. Mientras tanto ella como la causa impulsan esta oposición, ganando terreno a medida que Belén se convierte en una mascota nacional de los derechos reproductivos, la película de Fonzi traza un arco satisfactorio, edificante, aunque ligeramente programático, de elevación de las mujeres contra el sistema.

Algo perdida en este desarrollo es la propia perspectiva de Julieta. La película la muestra esporádicamente languideciendo inquieta en prisión mientras otros salen a las calles en su nombre, y la actuación de Pláate, con los ojos desorbitados y los nervios desnudos, ensaya de manera conmovedora la desesperación de una joven que pierde sus mejores años a causa de capas de corrupción institucional. Aún así, uno desearía que el guión ofreciera un poco más de acceso a la vida interior de la víctima: en gran medida nos queda imaginar sus temores por un futuro incierto, su dolor por un niño desconocido que no ha nacido y sus pensamientos sobre convertirse en una figura simbólica en el mundo exterior, con el nombre de otra mujer para empezar. Puede que “Belén” nunca recupere la vívida rabia y el terror de sus primeros minutos, pero la película de Fonzi termina llevando a los espectadores a su propia ola de orgullo y convicción recta, y en última instancia entrega la esperanza que promete.