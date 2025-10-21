Un año después del inicio de la administración de Prabowo, Danantara es considerado un símbolo del nuevo rumbo de la economía nacional.

Jacarta – Un año de gobierno del presidente Prabowo Subianto marca un capítulo importante en el restablecimiento del rumbo economía nacional. En medio de centrarse en la independencia y eficiencia de los activos estatales, la Agencia de Gestión Inversión (IPB) Danantara surgió como uno de los instrumentos clave en el marco de desarrollo de la era del gabinete rojiblanco.

Aunque sólo lleva unos meses de existencia, Danantara ha ocupado una posición estratégica en la nueva arquitectura económica de Indonesia. Esta institución se formó para gestionar y optimizar los activos estatales para producir valor agregado sostenible, función que anteriormente estaba repartida entre varios ministerios y empresas estatales.

En poco tiempo, los fondos totales bajo administración (Activos Bajo gestión/AUM) Se informa que Danantara ha superado el billón de dólares, lo que la sitúa entre las 10 principales fondo soberano (SWF) mundo.

Según Ajib Hamdani, analista de política económica de Apindo, la presencia de Danantara confirma la intención del gobierno de construir una base económica basada en la inversión a largo plazo.

«El presidente Prabowo transmitió un mensaje claro a través de la formación de Danantara: Indonesia no quiere ser sólo un mercado, sino un actor en el mapa de inversiones global. Los logros iniciales de esta institución muestran una dirección consistente en esa dirección», dijo Ajib, el martes 21 de octubre de 2025.

Bajo la coordinación directa del presidente, Danantara actúa como puente entre la política fiscal y la inversión productiva, asegurando que la riqueza del país no se quede quieta, sino que se mueva en forma de inversiones estratégicas en energía, infraestructura, industria verde y tecnología digital.

Varios proyectos actualmente en etapa de exploración incluyen: plantas de conversión de residuos en energía en varias grandes ciudades, el desarrollo de áreas económicas basadas en energías renovables y la colaboración entre países para la financiación de proyectos estratégicos.

«También vemos a Danantara como una esperanza. creador de empleo. En línea con el programa Asta Cita del presidente Prabowo, es decir, aumentar las oportunidades de empleo de calidad. «Se espera que esta absorción de mano de obra sirva de palanca para la economía nacional», explicó el exalumno de la Universidad de Diponegoro.

Se considera que este logro está en consonancia con la principal prioridad del gobierno de Prabowo-Gibran: cambiar la estructura económica de consuntiva a productiva. Con un enfoque de inversión mensurable, se espera que Danantara pueda fortalecer la independencia económica nacional, abrir oportunidades de empleo y crear un efecto multiplicador en el sector real.