Un año de Presidente, ¿cuántas veces quiero que me sobornen, pedir esto y aquello?

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto admitió varias veces que quería sobornado durante la administración del año pasado. Aun así, enfatizó que aún respeta las reglas.

Así lo transmitió Prabowo cuando asistió al evento de cosecha y anuncio de autosuficiencia alimentaria en Karawang, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.

«Sólo he sido presidente durante un año y también sacudo la cabeza. ¿Cuántas veces quiero que me sobornen, pedir esto, pedir aquello?», dijo Prabowo.

Sin embargo, Prabowo enfatizó que sigue comprometido con la implementación de regulaciones de acuerdo con los intereses de la nación y el estado.

«Pero hago cumplir las normas de acuerdo con los intereses de la nación y del estado, no sigo a otros», explicó.

En esa ocasión, Prabowo también contó una historia sobre cuando le presentaron una lista de decenas. compañía A quienes violen las reglas se les revocarán sus permisos.

Prabowo se negó a estudiar la lista de empresas por temor a un conflicto de intereses.

«Ayer me dieron una lista de decenas de empresas que habían violado sus licencias y querían que les revocaran sus permisos, ‘por favor estudien’, dije que no quería porque mi amigo estaba allí. Sí, eso no es bueno, podría influir en mí tan pronto como lo vea, eh, esta es Gerindra otra vez», dijo.

«Así que es mejor si no quiero ver, no quiero saber. No quiero leer porque no quiero que me influyan», continuó Prabowo.

Prabowo luego entregó el destino de las empresas que lo violaron a agentes del orden.

«Si no lo sé ahora, se lo entregaré a los agentes del orden que violaron la ley, es simple», concluyó.