Un analista predice que el precio de la plata alcanzará los 100 dólares por onza en 2026; aquí hay 5 factores que lo respaldan

Jacarta – precio de la plata vuelve a estar en el punto de mira de los actores del mercado mundial. metal precioso Esto ha registrado un fuerte repunte, especialmente en los últimos meses previos al cambio de año,

El precio de la plata alcanzó el nivel de 79,70 dólares la onza el 26 de diciembre de 2025. Luego volvió a dispararse hasta alcanzar un nivel récord. más alto acaba de penetrar la zona de los 82 dólares el lunes 29 de diciembre de 2025.

A analista evalúa que este metal precioso tiene la oportunidad de superar el hito psicológico de 100 dólares por onza o 1,67 millones (tipo de cambio estimado de 16.770 rupias por dólar estadounidense) en 2026. Los analistas de materias primas dijeron: objetivo Esto ya no es sólo una proyección especulativa, ya que el importante aumento del rendimiento de la plata durante el año pasado la ha devuelto al centro de atención de los inversores globales.

«La plata registró un rendimiento extraordinario a lo largo de 2025 y ha vuelto a convertirse en el foco de los inversores. Al entrar en 2026, el nivel de 100 dólares por onza ya no será visto como mera especulación», dijo Ravinder Sharma, analista senior de investigación de productos básicos de SMC Global Securities, citado por Mint el lunes 29 de diciembre de 2025.

Sharma evalúa que el carácter beta alto de la plata significa que su movimiento tiene el potencial de acelerarse rápidamente después de superar un nivel de resistencia importante. Aunque el precio de consenso de la plata en 2026 todavía se encuentra en el rango de 70 a 85 dólares por onza.

Aquí hay cinco factor que los analistas evalúan podría hacer que los precios de la plata superen los 100 dólares por onza en 2026.

1. Déficit de oferta

El aumento de los precios de la plata no puede separarse del clásico problema de la demanda y la disponibilidad de existencias. Se considera que la producción minera mundial no puede seguir el ritmo del aumento de la demanda.

«La plata ha estado experimentando un déficit de oferta durante varios años. La producción minera va por detrás de la demanda, mientras que las existencias físicas continúan escaseando», dijo Jigar Trivedi, analista senior de investigación de Reliance Securities.

Sharma añadió que el mercado de la plata está entrando en el quinto año consecutivo en el que la demanda mundial superó la oferta minera. La disminución de los inventarios físicos en los principales centros comerciales como Londres y el COMEX también redujo la disponibilidad de este metal.

2. Alta demanda industrial

A diferencia del oro, la plata tiene un papel importante en el sector industrial. Este metal es un componente importante en paneles solares, vehículos eléctricos (EV), semiconductores y tecnología 5G e inteligencia artificial (IA).