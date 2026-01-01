Un analista hace una predicción audaz sobre el destacado novato de los Pats

Por primera vez desde 2021 NFL temporada, Nueva Inglaterra Patriotas están de vuelta en los playoffs.

Mike Vrabel ha sabido sacar lo mejor de su equipo en su primera temporada al frente del equipo, donde ganó 3 Super Bowls.

Los patriotas tienen la quinto mejor ofensiva anotadora en la liga y parecen estar ganando ritmo antes del inicio de los playoffs.

Con la temporada entrando en la última semana, un miembro del equipo de Nueva Inglaterra recibió una predicción importante de un analista de ESPN.

Predicción audaz sobre el novato de los Patriots

Mientras drake maye está iluminando la liga y jugando como un favorito para el Jugador Más Valioso, el juego terrestre de los Patriots está teniendo un año bastante bueno, corriendo para casi 2,000 yardas.

El corredor líder en el grupo de posición es una selección de segunda ronda en el Draft de la NFL 2025, TreVeyon. hendersonquien tiene más de 1,000 yardas desde la línea de golpeo y 8 touchdowns totales.

Henderson ha asumido el papel de líder, pareciendo ser uno de los mejores jugadores ofensivos reclutados y un robo incluso en la segunda ronda.

Ben Solak de ESPN predice El novato de los Patriots será incluido en el primer equipo All-Rookie de la NFL esta temporada.

«En términos generales, Henderson no ha sido tan consistente como otros corredores novatos esta temporada. Se pierde carriles como corredor y, a pesar de su reputación como protector de pases de élite, comete algunos errores en esa capacidad», escribió Solak.

«Dicho esto, la forma en que crea yardas con el balón en sus manos es simplemente imposible de ignorar. Henderson es un jonrón andante tanto en el juego de traspaso como en el de control, y ese perfil de tacleadas fallidas y yardas ocultas creadas tiende a ampliar el papel de un jugador a lo largo de su carrera. Para los picos, Henderson recibe mi visto bueno».

Henderson fue RB2 en las primeras semanas de la temporada antes de tener su primera gran oportunidad en la Semana 8, cuando corrió para 75 yardas. El novato ha podido correr para 858 yardas terrestres y podría terminar con más de 900.

Henderson fue el único novato de los Pats en la lista de novatos de Solak.

TreVeyon Henderson lidiando con una lesión

El ex Ohio State Buckeye será pieza clave de la ofensiva de los Patriots en los playoffs y no puede darse el lujo de perderlo ahora, ya que sufrió una conmoción cerebral hace un par de semanas.

Henderson sufrió una conmoción cerebral en la Semana 16 y registró un mínimo de temporada de 3 yardas terrestres. El novato pudo pasar el protocolo y volvió a la normalidad, corriendo para 82 yardas.

Debido a su lesión, es posible que Henderson no sea una doble amenaza como lo fue a principios de temporada, pero seguirá desempeñando un papel importante.

El cuerpo técnico puede utilizar al novato y asegurar su segundo puesto para los playoffs, pero estarán monitoreando de cerca al jugador para los playoffs.