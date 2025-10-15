Un analista detalla el defecto potencialmente fatal de los Warriors







Los Golden State Warriors han construido una plantilla repleta de veteranos de cara a la temporada 2025-26 de la NBA. Al Horford y Seth Curry se unieron al contingente de mayores de 30 años dentro de la rotación de Steve Kerr.

De hecho, los cuatro principales: Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler y Horford están en el lado equivocado de los 30. Steve Kerr está entrenando a una de las plantillas más antiguas de la NBA. Y, si bien los Warriors siguen siendo uno de los equipos más talentosos de la liga, su edad podría jugar en su contra a medida que avanzamos en la temporada.

Según Zach Buckley de Bleacher Report, la construcción actual de la plantilla de Golden State podría ponerse a prueba cuando se enfrente a oponentes más jóvenes y atléticos en la próxima temporada.

«Porque así como las cosas encajaron con la adición de la fecha límite de Jimmy Butler, a veces parecían un poco viejas y lentas después de su llegada», escribió Buckley. «Agregar a Al Horford y Seth Curry, de 30 y tantos años, en la agencia libre no cambiará eso. Y aunque finalmente lograron volver a contratar al explosivo alero Jonathan Kuminga, seguro que parece que podría irse tan pronto como sea elegible para un intercambio a mediados de enero».

Buckley continuó.

«Hay equipos más jóvenes y atléticos en toda la Asociación, y algunos de ellos se encuentran entre los principales contendientes de la Conferencia Oeste. La astucia y la inteligencia pueden ayudar a superar parte de ese déficit, pero no hay una manera real de ocultar completamente las limitaciones atléticas».

Afortunadamente, el guerreros Tienen una serie de talentos jóvenes de gran potencial en los que pueden apoyarse cuando los oponentes se inclinan por la velocidad y el atletismo.

Es posible que la rotación más joven de los Warriors deba intensificarse

Kerr tiene un grupo de talentos más jóvenes en quienes apoyarse durante la temporada. Brandin Pod Ziemia Ha sido impresionante desde que ingresó a la liga como la elección número 19 en el Draft de la NBA de 2023. Moisés Moody, Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis y Quinten Post Todos proyectan tener un lugar en la rotación de Kerr.

Por lo tanto, debería haber suficiente equilibrio entre el conocimiento de los veteranos y la exuberancia juvenil. La parte más difícil para Kerr será descubrir cómo llevar ese equilibrio a la cancha y sacar lo mejor de la plantilla como colectivo. Después de todo, apoyarse en una rotación de talento veterano puro podría resultar contraproducente si sus minutos individuales y colectivos no se gestionan con un ojo puesto en los playoffs.

El papel de Al Horford con los Warriors aún no está claro

El guerreros fichó a Horford para un contrato por dos años y 11,6 millones de dólaresesperando que ocupe un puesto titular en la próxima temporada. Sin embargo, al hablar con los medios después de la derrota de pretemporada de Golden State por 126-116 ante los Lakers de Los Ángeles El 12 de octubre, Kerr discutió la necesidad de gestionar las actas de Horford.

«Si Al fuera un poco más joven, seguramente estaría en la alineación titular». Kerr dijo. «Pero si juega pocos minutos, es más difícil iniciarlo y terminar el juego. Si no juega tantos minutos como hace unos años, todavía tenemos mucho en qué pensar».

Horford no es el único veterano en la rotación de Golden State. Por lo tanto, no será el único jugador al que se le controlará su tiempo de juego. El guerreros tener una plantilla capaz de competir por un campeonato la próxima temporada. Sin embargo, la forma en que Kerr distribuya el tiempo de juego y al mismo tiempo encuentre un equilibrio tendrá un impacto significativo en las posibilidades de éxito del equipo.

