Un alemán posee la colección más grande del mundo con más de 11.000 bolas de nieve







Cuando se trata de celebrar las fiestas navideñas, Josef Kardinal puede volverse un poco obsesivo. El Alemán El hombre ha mejorado su espíritu navideño al poseer más de 11.000 bolas de nieve, la colección más grande del mundo. Kardinal obtuvo por primera vez su récord mundial Guinness en 2002, cuando poseía apenas 6.100 de ellos, y siguió acumulando tesoros invernales, que desde entonces han aumentado a 11.017.

