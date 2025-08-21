Un actor del asesinato de banqueros de bumn llovió a NTT, la policía se mueve rápidamente

Yakarta, Viva – Uno de los perpetradores del caso de secuestro acompañado de un asesinato del banquero banco Bullido En Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta, fue capturado en East Nusa Tenggara (NTT).

Esto fue confirmado por el jefe de la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionada de Policía Adjunta RESSA Fiardy Marasabessy.

«RW se aseguró cuando llegó al aeropuerto para escapar», dijo, el jueves 21 de agosto de 2025.

En ese momento, RW había corrido a NTT. Explicó que otros tres perpetradores tenían las iniciales en Rs y Rah. Fueron arrestados en el área de Johar Baru, Central Yakarta. Hasta ahora, la policía todavía está persiguiendo un perpetrador fugitivo más.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.