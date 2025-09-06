Un acto de equilibrio inestable







El Gobierno de Maharashtra El último movimiento para reducir la disputa de la cuota ha aliviado las tensiones por ahora, pero no ha satisfecho a Marathas u otras clases atrasadas (OBC). Las dos comunidades se dividen ya que algunos de sus miembros sienten que han ganado, mientras que otras sienten lo contrario. Además, el enfoque paso a paso del gobierno significa que el problema puede resurgir si no se cumplen las demandas o si surgen sentimientos de traición.

El último movimiento del gobierno de Maharashtra ha dejado a Marathas y OBC inseguros de quién ha ganado realmente. El gobierno aprobó la emisión de certificados de casta Kunbi a Marathas en la región de Marathwada, que puede probar el linaje basado en la antigua Gaceta de Hyderabad, una solución que no agrada por completo.

Soluciones temporales y los actos de equilibrio son prácticas comunes en política. Pero la reciente solución del gobierno ciertamente ha dejado una ventana abierta para la próxima ronda de conflictos, que podría venir en forma de oleadas de protesta y batallas legales, o ambas.

Esta no es la primera vez que Maharashtra se enfrenta a tal rotación. Desde la era Mandal de la década de 1990 hasta las repetidas batallas judiciales sobre las leyes de cuotas, cada intento de una solución permanente ha terminado en nuevas disputas.

Las fiestas gobernantes e incluso el Oposición Sepa que no pueden permitirse el lujo de ponerse del lado completamente de ninguna de las comunidad.

Marathas constituye aproximadamente el 28 por ciento de la población de más de 12 millones de rupias del estado, mientras que los OBC, se propagan en más de 380 castas, representan casi el 53 por ciento. El efecto de cualquier movimiento que molesta en cualquier comunidad se siente inmediatamente en las urnas.

La decisión del gobierno de Maharashtra es tal que nadie está en condiciones de decir claramente quién ha ganado y quién ha perdido. La respuesta no es simple y clara, ni siquiera para los propios líderes comunitarios.

Algunos líderes de Maratha reclaman la victoria con reservas prometidas para aquellos que prueban el linaje de Kunbi, aunque los expertos dicen que tal sistema ya existe.

Entre los OBC, algunos sienten que su cuota es segura, mientras que otros la ven como reducida, lo que provoca protesta y posibles desafíos judiciales.

Las contradicciones dentro del liderazgo cuentan su propia historia. Activista de la cuota Manos jarange Insiste en la reserva completa de Maratha, mientras que el primer ministro Devendra Fadnavis camina una cuerda floja, asegurando a Marathas de inclusión sin alterar OBC, ya que esto no es «Sarsakhat» (en todos los ámbitos) reserva y solo aquellos con récords genuinos de Kunbi calificarán.

Mientras tanto, el desafío del veterano de OBC Chhhagan Bhujbal es simbólico de la inquietud a fuego lento dentro de la comunidad, lo que indica que no todos dentro del bloque OBC están convencidos por las garantías del gobierno.

Más allá del desacuerdo de los líderes, la historia y las realidades socioeconómicas de la comunidad hacen que el tema sea aún más complejo.

La comunidad Kunbi se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura y se encuentra en la categoría OBC. Marathas afirman que ellos también son originalmente agricultores y exigen los mismos beneficios de reserva. Los OBC se oponen al movimiento, ya que esto diluiría su cuota del 27 por ciento. Las raíces de esta demanda también son económicas.

Un informe de 2024 del Comisión de clase atrasada del estado de Maharashtra muestra que más del 21 por ciento de los Marathas viven por debajo de la línea de pobreza, que es significativamente más alta que el promedio estatal del 17.4 por ciento.

La historia política agrega otra capa a este complejo tema. Hasta principios de la década de 1990, los Marathas no estaban demasiado interesados ​​en la reserva. Pero, después de que la Comisión Mandal se reserva a OBC, Marathas comenzó a sentirse fuera de trabajo y educación y exigió una cuota.

Marathas ha gobernado la política de Maharashtra durante décadas, produciendo una docena de ministros principales. Desde 1960, el estado ha visto a 21 ministros principales y más de la mitad de ellos han venido de la comunidad Maratha. Sin embargo, hoy, Marathas protestan por la reserva y los luchas para ser contados entre los atrasados.

Tanto las comunidades Maratha como OBC tienen las llaves del poder en Maharashtra. Cooperativas de control de marathaLas escuelas y las fábricas de azúcar, mientras que OBC están muy extendidos y crecen en influencia. Ambos pueden decidir qué parte gobierna el estado.

Incluso si una comunidad se siente ignorada, puede inclinar el resultado de las elecciones. Maharashtra ha experimentado de primera mano cómo el terreno cambió rápidamente durante las encuestas de 2024.

El año pasado en las elecciones parlamentarias, la Alianza Maha Vikas Aghadi, que comprende Shiv Sena (UBT), el Congreso y el NCP liderado por Sharad Pawar, barrió 31 de 48 escaños.

Pero, solo seis meses después, en las elecciones de la Asamblea del Estado, la imagen cambió por completo. El Mahayuti (BJP, el Shiv Sena liderado por Eknath Shinde y el NCP dirigido por Ajit Pawar) regresaron con una mayoría golpeadora, ganando 232 de los 288 escaños de ensamblaje.

Un factor importante fue la consolidación y la polarización de los votos de OBC a favor del Mahayuti Durante las encuestas de la asamblea.

La solución de Fadnavis mantiene a ambos lados felices por ahora, pero si Marathas no puede obtener documentos o una cuota completa, o los OBC sienten que su parte es cortada, las tensiones y las protestas pueden destacar nuevamente.

De hecho, las palabras del viceministro Principal Eknath Shinde tienen más peso de lo que parecían. Shinde sostuvo que el problema de Maratha se resolvería «Tapya Tapya NE» (paso a paso), una clara admisión de que no hay una solución rápida al problema, lo que refleja un enfoque cauteloso.

Por ahora, Fadnavis ha anotado puntos de brownie político con un guión que cualquier líder político podría haber logrado escribir.

Sin embargo, uno no debe olvidar que en política, las soluciones temporales rara vez duran. Especialmente, con incidentes pasados ​​que indican que el cuota En Maharashtra nunca muere por mucho tiempo.

Si esta frágil tregua falla, el estado podría estar mirando una batalla más feroz y más divisiva por delante. Los líderes políticos son conscientes del hecho de que aún está por llegar un clímax potencial en la fila de la cuota.

