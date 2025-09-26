Un accidente mortal en la ruta DeAndels, dos camiones chocaron con un toro

PurworeVIVA – Accidente la muerte involucra dos camión Aquellos que chocaron con un toro en la línea DeAndels, la aldea de Kumpillars, el distrito de Ngombol, Purworejo, Java Central, viernes 26 de septiembre de 2025, alrededor de las 3:30 a.m., dos camiones, cada uno con estragos severos. Los dos conductores resultaron heridos.

El accidente involucró un camión cargado con una silla de conferencias numerada AA 8927 CC conducido por Ali Sobirin (34), un residente de la aldea de Brunorejo, RT 03 / RW 09, Distrito de Bruno, Regencia de Purworejo, Java Central con un AD 8382 WW WW cargado con polvo para el Geneng Triplex Lem Geneng, Ngawi Regency, East Java.



Accidente de camión en la ruta Deandels Purworejo

Según las declaraciones de los residentes, escucharon el sonido de un fuerte impacto el viernes por la mañana, antes del amanecer, e inmediatamente fueron al lugar. Luego, los residentes dieron ayuda inicial a las víctimas.

Como resultado de un impacto muy duro, la parte delantera de los dos vehículos sufrió un destrozado severo.

«El camión desde el este del conductor sufrió una pierna rota, mientras que desde el camión hasta Occidente Dos personas podía salir, pero una de ellas se había desmayado», dijo el jefe de planificación de la aldea de Indrawan, Kumpillars, cuando se encontró en el lugar.

Indrawan agregó, basado en la información de otros automovilistas que estaban atrasados, uno de los camiones verdes cargados de sillas de Occidente ya estaba en la posición correcta antes de la colisión. lucha de toros suceder. Mientras tanto, se sabe que los camiones del este transportan pegamento de madera contrachapada.

En la circulación del video aficionado, el proceso de evacuación tuvo lugar dramáticamente, cuando docenas de residentes intentaron tirar del parachoques delantero del camión para emitir víctimas que fueron pellizcadas en la cabina del camión.

Afortunadamente, el incidente no reclamó vidas, pero los dos conductores sufrieron heridas graves y tuvieron que ser llevados a urgencia al Hospital General Regional (RSUD) Raa Tjokronegoro Purworejo para recibir más tratamiento.

Los oficiales de la unidad de tráfico (Satlantas) de la Policía Regional de Purworejo que llegaron a la ubicación para hacer la escena del crimen (TKP), así como evacuar el vehículo para no causar largos atascos de tráfico en el carril.

«El incidente se encuentra en la aldea RT 3 RW 1 Kumpillars. Aquí a menudo hay accidentes porque el camino está bastante lleno de vehículos pesados», dijo Indrawan.

Los dos camiones involucrados en el accidente ahora han sido asegurados a la Unidad de Policía de Gakkum Satlantas Purworejo. «El caso del accidente todavía está en manejar la Unidad de Policía de Gakkum Satlantas Purworejo», concluyó.