Un accidente mortal en BSD, SUV fue conducido por ABG Hit 3 Motorcycles: una persona fue asesinada

Yakarta, Viva – Accidente El tráfico de muerte ocurre en la carretera BSD Raya Utama, Simpang the Icon, Situ Gadung Village, Pagedangan District, Tangerang Regency, el viernes por la tarde, 19 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Temprano en la mañana hace una conmoción! Transjakarta autobús que transporta pasajeros para ir a la tienda en Cakung, 6 personas heridas



El incidente involucró un SUV y tres motocicletamatar a una persona en la escena. El Jefe de la Unidad de Aplicación de la Ley de la Unidad de Tráfico de la Policía de South Tangerang, IPTU Michael Bagus, dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 13.30 WIB. El SUV conducido por BNA (15 años) condujo desde la dirección de Rancagege, Pagedangan hasta la puerta de peaje de BSD este.

«Al llegar a la escena de la escena del crimen (la escena) del vehículo que se suponía que giraba a la izquierda en realidad perdió el control y se estrelló contra la barrera de agua de BSD, luego continuó conduciendo hasta que se estrelló contra tres motocicletas que vinieron de la dirección de la intermoda de Cisauk a Froggy», dijo Michael, viernes por la tarde.

Leer también: 6 Comportamiento que causa accidentes que debe ser evitado por el conductor



El impacto duro hizo que tres motos involucradas en el accidente. Uno de los conductores, S (56 años), sufrió heridas graves en la cabeza y murió en el acto. Su cuerpo fue llevado al Hospital Tangerang Regency.

Mientras que las otras dos víctimas, a saber, EAS (34 años) e IA (30 años), sufrieron heridas. Según los informes, sufrió un hueso roto en la pierna e inmediatamente fue llevado de urgencia al Hospital Eka Hospital.

Leer también: Segundos de los camiones Tronton Tronton Brake Blong Picu se fortalece en la carretera de peaje de Kemayoran, 5 personas resultaron heridas



Actualmente, la policía todavía está realizando más investigaciones, incluida la verificación de la condición del conductor de SUV de 15 años. «Este caso fue manejado por la Unidad Gakkum Satlantas de la policía de South Tangerang», dijo Michael.