Un 35.01 por ciento desde julio de 2024

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) A través del diputado de estadísticas de distribución y servicios, Pudji Ismartini, informa producción de arroz que alcanzó los 2.77 millones tonelada en Julio de 2025.

«Aumentar 35.01 por ciento en comparación con julio de 2024, que ascendió a 2.05 millones de toneladas «, dijo Pudji en una teleconfección, lunes 1 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, Pudji se aseguró de que en el período de enero-julio de 2025, la producción temporal de arroz había alcanzado los 21.93 millones de toneladas.

Diputado de estadísticas de distribución y servicios de BPS, Pudji Ismartini.

«Un aumento del 15.86 por ciento en comparación con el período de enero-julio de 2024», dijo Pudji.

Mientras que la predicción de la producción de arroz en el período de agosto-octubre de 2025 alcanza hasta 9.11 millones de toneladas.

El número se registró un aumento de 0.36 millones de toneladas o 4.17 por ciento anual alias año tras año (interanual), en comparación con el mismo período del año anterior.

Con esta suposición, Pudji aseguró que la producción de arroz durante el período de enero-octubre de 2025 se esperaba que alcanzara los 31.04 millones de toneladas.

«Un aumento de 3.37 millones de toneladas o 12.16 por ciento en comparación con el mismo período en 2024», dijo.