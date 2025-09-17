Un 24 por ciento, Bri-Mi registró AUM RP. 42.8 billones hasta agosto de 2025

Yakarta, Viva – Bri Gestión Inversión (Bri-Mi) ha registrado una variedad de rendimiento y logros positivos en la industria del mercado de capitales en los últimos ocho meses en 2025. A partir de agosto de 2025, se administran los fondos (Activo bajo administración/Aum) Bri-Mi Dana rompió el Rp42.8 billones, creció un 24 por ciento en comparación con RP34.5 billones en el mismo período del año pasado.

Leer también: BRI amplió el acceso al crédito MSME con la colocación de fondos gubernamentales de RP. 55 billones



El crecimiento de los fondos mutuos AUM está respaldado por un aumento en el mercado monetario de fondos mutuos AUM en un 61 por ciento año tras año a RP11.7 billones, así como fondos mutuos protegidos que aumentaron a 28 por ciento hasta RP21.6 billones.

«Este logro es una prueba de que nuestra estrategia se está ejecutando en el camino correcto. Nuestros productos, especialmente el dinero y los mercados protegidos, pueden responder las necesidades de los inversores que buscan un equilibrio entre la liquidez, los riesgos medibles y los rendimientos óptimos en medio de la volatilidad del mercado», dijo Tina Meilina, directora gerente de BRI-MI, citada de su declaración, el miércoles 17 de septiembre, 2025.

Leer también: La identificación mental es parte de la movilización de la economía nacional del 26.9%



Para mantener el impulso, Tina agregó que Bri-Mi preparó un enfoque en el desarrollo de productos de ingresos fijos y mercados monetarios como anclajes de estabilidad. Acompañado del desarrollo de productos basados ​​en índice e instrumentos alternativos.

Leer también: Presente «Creator Fest 2025», Bri prepara un foro para la creatividad comunitaria



«Ciertamente, la sinergia de la distribución con BRI Group y los socios estratégicos debe continuar fortaleciéndose, tanto para segmentos minoristas como institucionales, mientras que los canales digitales se amplían para que el acceso de fondos mutuos sea más inclusivo. Al mismo tiempo, la participación con los inversores se fortalece a través de la alfabetización sostenible, el uso del punto de contacto digital y el desarrollo de soluciones temáticas que son relevantes para el perfil de riesgo de inversores», dijo Tina.

En línea con eso, Bri -Mi también publicó una serie de logros en etapas nacionales e internacionales. Durante 2025, la compañía recolectó más de 15 premios. «El apoyo del ecosistema de Bri Group y la participación de los inversores minoristas también son los principales pilares», dijo Tina Meilina, directora gerente de Bri -Mi.

Tina enfatizó que el éxito de la apreciación de este año no fue simplemente un reconocimiento, sino el estímulo para continuar fortaleciendo la capacidad.

«Creemos que el crecimiento positivo continuará hasta finales de 2025. Nuestro enfoque está en la diversificación de productos, la optimización de la distribución y el fortalecimiento de la alfabetización y la digitalización. Con esta base, Bri-Mi está listo para mantener el impulso mientras fortalece las posiciones como uno de los gerentes de inversión más grandes y confiables en Indonesia», concluyó.