‘Umrao Jaan’ de Rekha entre los 10 clásicos indios restaurados en IFFI Goa

Gigante de la posproducción Prasada presenta 10 clásicos indios restaurados en el 55º Festival Internacional de Cine de la India (IFFI), que se celebrará del 20 al 28 de noviembre en Goa.

Los títulos restaurados, parte de una colaboración continua entre la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico, el Archivo Nacional de Cine de la India y Prasad, abarcan varias décadas del cine indio. El cartel incluye el drama de época de 1981 de Muzaffar Ali “Umrao Jaan”, protagonizada por Rekha como cortesana del siglo XIX.

Las 10 películas proyectadas en IFFI son “Umrao Jaan” (1981) y “Gaman” (1978) de Ali, “Rudaali” de Kalpana Lajmi (1993), “Subarnarekha” de Ritwik Ghatak (1965), “Muraliwala” de Baburao Painter (1927), “Party” de Govind Nihalani (1984), “Pyaasa” del Guru Dutt. (1957), “Susman” de Shyam Benegal (1987), “Kireedam” de Sibi Malayil (1989) y “Musafir” de Hrishikesh Mukherjee (1957).

Los equipos de restauración de Prasad utilizaron técnicas de restauración digital, gradación de color y protocolos de control de calidad para preservar la visión original de cada película y al mismo tiempo garantizar la fidelidad técnica de los elementos de imagen y sonido.

«Restaurar estas películas es a la vez una responsabilidad y un privilegio», afirmó Abhishek Prasad, director y director de tecnología de Prasad. «Cada título lleva consigo una parte de la memoria cultural de la India: el arte, el coraje y la creatividad de los cineastas que definieron nuestro lenguaje cinematográfico».

Prasad también presentará dos películas restauradas de Sri Lanka en el 47º Festival de Cine de los Tres Continentes de Nantes, en Francia, que se celebrará del 21 al 29 de noviembre. La compañía restauró “Welikathara” (1971) de DB Nihalsinghe y “Akasa Kusum” (2008) de Prasanna Vithanage para el festival, que celebra el cine de Asia, África y América Latina.

«Siempre es un honor cuando las películas de nuestra región encuentran nueva vida y nuevas audiencias en todo el mundo», dijo Kavita Prasad, directora general de Prasad Corporation. «El legado cinematográfico de Sri Lanka es rico, lleno de matices y profundamente humano».

Fundada en 1956 por el cineasta LV Prasad, la empresa ha trabajado en más de 30.000 películas a lo largo de seis décadas. La casa de postproducción opera instalaciones en India, EE. UU., Reino Unido, Alemania, Japón y Arabia Saudita, y ofrece servicios que incluyen restauración de películas 8K, trabajo intermedio digital, gradación HDR y mezcla Dolby Atmos.