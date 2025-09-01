Umrah Pilgrims Jack El número de pasajeros en el transporte aéreo internacional en julio de 2025

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) A través del diputado de estadísticas de distribución y servicio, informes Pudji Ismartini, salida Congregación de Umroh ha aumentado la cantidad pasajero de moda transporte aéreo internacional Julio de 2025.

Pudji explicó, en julio de 2025, el número total de pasajeros internacionales de transporte aéreo alcanzó 1.8 millones de personas, un 14.56 por ciento interanual (interanual) en comparación con el período de julio de 2024 de 1.59 millones de personas.

Mientras que mensual o mes a mes (MTM), el número de pasajeros internacionales de transporte aéreo que alcanzó 1.8 millones de personas se registró un 10,16 por ciento, en comparación con junio de 2025, que era de 1,66 millones de personas.

«El aumento en el número de pasajeros en el modo de transporte aéreo internacional es uno de ellos es causado por el momento de la salida de los peregrinos de Umrah», dijo Pudji en una teleconferencia, lunes 1 de septiembre de 2025.



Diputado de estadísticas de distribución y servicios de BPS, Pudji Ismartini.

Mientras que el número de pasajeros nacionales de transporte aéreo en julio de 2025 se registró en 5.5 millones de personas, o un 9.41 por ciento en comparación con julio de 2024, que era de 6.03 millones de personas. Mientras que mensualmente, la cifra se registró un 9,21 por ciento en comparación con junio de 2025, que era de 5 millones de personas.

Además del modo de transporte de transporte aéreo, BPS también informó que el aumento de la salida de los pasajeros también se produjo en el modo de transporte ferroviario y transporte marítimo doméstico.

Pudji detallado, el número de pasajeros nacionales de transporte marítimo en julio de 2025 se registró en 2.9 millones de personas, o un aumento del 11.55 por ciento en comparación con el período de julio de 2024 de 2.6 millones de personas.

Mientras tanto, cuando se ve mensualmente (MTM), la cifra aumentó un 5,78 por ciento en comparación con junio de 2025, que ascendió a 2.74 millones de personas.

Mientras que, por otro lado, el número de pasajeros de transporte de trenes en julio de 2025 se registró en 50.11 millones de personas, un 9.78 por ciento en comparación con el período de julio de 2024 de 45.64 millones de personas.

«Mientras tanto, cuando se ve mensualmente, la cifra aumentó un 9.85 por ciento en comparación con junio de 2025, lo que ascendió a 45.61 millones de personas», dijo.