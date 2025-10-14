UMPG firma el acuerdo Marías to Global Publishing

Grupo editorial de música universal ha entintado las marias a un acuerdo exclusivo de publicación musical a nivel mundial.

Conocida por su fusión de rock alternativo, psicodélico, jazz y música latina, la banda nominada al Grammy Latino está compuesta por María Zardoya, criada en Atlanta, Josh Conway, nativo de Los Ángeles, Jesse Perlman en la guitarra y Edward James en los teclados.

Zardoya dijo: «Estamos encantados de firmar con Jen y Ana Rosa en Universal Music Publishing. Habiendo pasado algún tiempo con ellas junto a Jody Gerson, confiamos en que son los socios perfectos para guiarnos a través de la siguiente fase de nuestra(s) carrera(es) de escritura colectiva e individual».

Más recientemente, Zardoya lanzó su álbum debut en solitario bajo el sobrenombre de Not for Radio titulado “Derretir.»

Más allá de sus propios discos, las Marías también colaboraron con Bad Bunny, Selena Gomez y Benny Blanco, y realizaron giras con Billie Eilish en su gira por estadios con entradas agotadas.

UMPGJennifer Knoepfle, vicepresidenta ejecutiva y directora de EE. UU., y Ana Rosa Santiago, vicepresidenta senior de música latina, dijeron: «Es muy emocionante trabajar con una banda como las Marías que tienen una visión tan clara y singular. Han cultivado una audiencia dedicada durante los últimos años y ahora están en la cúspide del escenario global. No podríamos estar más emocionados de asociarnos con ellos en un momento tan emocionante».

+ Jimmy Jam y Terry Lewis, Chappell Roan, Dina La Polt, Larry Mestel y Las chicas hacen ritmos fueron reconocidos por el Compositores de América del Norte (SONA) en los Warrior Awards el 12 de octubre en Los Ángeles.

SONA también premiada Toby Lightman con el Premio Guerrero Compositor Emergente 2025, presentado por YouTube Songwriters. Linda Perry hizo una aparición sorpresa y realizó una actuación, mientras que Bonnie McKee y Shane Stevens fueron los anfitriones.

+ Registros de rebeliónel sello independiente cofundado por el artista y CEO Michael Turner (PLVTINUM) y director de operaciones Daniel Nallha anunciado una asociación estratégica de siete cifras con una empresa de tecnología musical demasiado perdido. El acuerdo combina inversión de capital con la tecnología de Too Lost para acelerar el rápido modelo de desarrollo artístico de Rebellion.

Desde su lanzamiento hace apenas dos años, Rebellion ha experimentado un gran éxito con Chris Grey, quien creció de 100.000 a más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify y obtuvo una nominación al premio JUNO durante su primer año en el sello, así como con Vana, cuyo sencillo “Beg” encabezó Octane Radio.

«Michael y el equipo de Rebellion tienen una visión increíble para desarrollar artistas centrándose en gran medida en la participación social generada por los usuarios», dijo Gregory Hirschhorn, director ejecutivo de Too Lost. «El equipo tiene un gusto extraordinario y una trayectoria fantástica. La inversión de Too Lost y nuestra asociación más amplia ayudarán a Rebellion a alcanzar nuevas alturas».

«Too Lost aporta la mejor tecnología de distribución, potencia financiera y un deseo compartido de romper moldes en esta asociación», dijo Michael Turner, cofundador y director ejecutivo de Rebellion Records. «Con nuestros equipos alineados, aprovecharemos nuestro motor viral a escala, contrataremos a artistas de la época y avanzaremos más rápido de lo que la industria puede copiar».

+ Música de Warner Chappell (WCM) Nashville ha ascendido a un experimentado ejecutivo musical Cristina Wiltshire a vicepresidente, A&R. En su nuevo cargo, continuará elevando la presencia de Nashville descubriendo y fomentando los mejores talentos y facilitando colaboraciones y asociaciones locales e internacionales. Ella reportará a Austen Adams, presidente de WCM Nashville.

Wiltshire compartió: «Me siento increíblemente agradecido con Austen, Phil, Guy y Carianne por creer en mi crecimiento y visión creativa en WCM. Es un privilegio trabajar junto a compositores y artistas tan talentosos, y me apasiona profundamente defender sus canciones y encontrarles oportunidades innovadoras.

Wiltshire se unió a WCM en 2019 como director de A&R, y anteriormente se desempeñó como director creativo en Sea Gayle Music. Antes de eso, trabajó como coordinadora creativa en Patrick Joseph Music/SONGS, aprendiendo directamente del legendario editor musical Pat Higdon.