UMP 2026 debe mantener el poder adquisitivo y la sostenibilidad empresarial

Jacarta – Determinación de Salarios Mínimos Provinciales (UMP) 2026 ha entrado ahora en una etapa importante en toda Indonesia, donde la mayoría de los gobiernos provinciales han anunciado nuevos salarios mínimos. Esta política se considera estratégica para proteger el bienestar de los trabajadores manteniendo la continuidad. negocio en medio de desafíos economía global.

El miembro de la Comisión IX de la RPD de la Fracción del Partido Golkar, Heru Tjahjono, enfatizó que la determinación de la UMP 2026 debe basarse en el cumplimiento del PP número 49 de 2025 sobre salarios, así como en el espíritu de unión entre el gobierno, los trabajadores y el mundo empresarial.

«La UMP no debe entenderse únicamente como una figura administrativa, sino que debe reflejar de manera realista las condiciones económicas regionales para que tenga un impacto positivo en la sociedad y los actores empresariales», dijo Heru en su declaración del sábado 27 de diciembre de 2025.

Según los últimos datos, 36 de las 38 provincias de Indonesia han fijado el PUM para 2026, mientras que dos provincias, Aceh y Papua Mountains, no han anunciado sus cifras oficiales hasta la fecha límite final para su determinación, el 24 de diciembre de 2025.

Esta determinación cubre grandes provincias con variaciones en los niveles salariales, donde el UMP más alto todavía se registra en DKI Yakarta con 5.729.876 IDR, mientras que otras provincias se ajustan a las condiciones económicas y la productividad de cada región.

Heru añadió que el aumento proporcional de la UMP tiene el potencial de aumentar el poder adquisitivo de la gente, especialmente de los trabajadores con salario mínimo. Se cree que este aumento del poder adquisitivo puede estimular el consumo de los hogares y tener un efecto multiplicador en los sectores de las MIPYME, el comercio y los servicios locales.

«Un equilibrio entre el aumento de los salarios y la productividad es la clave para mantener competitivo el mundo empresarial», afirmó.

Además, Heru llamó a la importancia de la transparencia en el uso de índices y fórmulas salariales en cada provincia, así como la coherencia en la implementación de la política UMP 2026.

«Con una fuerte sinergia entre los trabajadores productivos y los empresarios adaptables, podemos fortalecer la resiliencia económica nacional y mantener la estabilidad social y económica en los próximos años», afirmó.