UMKM Pekalongan penetra en el mercado global gracias al apoyo del ecosistema digital de Telkom

VIVA – PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) enfatiza su compromiso en apoyar el empoderamiento Umkm. En el día 80 de Bhakti Día Bhakti de este año, Telkom a través de Casa de bumning jugar un papel activo en la presentación de soluciones inclusivas digital qué apunta a las PYME en todos los rincones de Indonesia.

Como parte de un esfuerzo para fortalecer la economía nacional, TelkomGroup presenta una red de infraestructura de telecomunicaciones confiable y equitativa. Esto permite un acceso digital más amplio para que MSMES desarrolle su negocio, optimice el potencial de mercado y aumente significativamente la competitividad.

El propietario de UMKM Zialova Batik Nur Afidatul Azimah, miembro del Bumn Pekalongan, Rumah Umkm, dijo: «La capacitación a la que asistimos del programa Pekalongan Telkom Bumn House es muy útil en nuestro cambio comercial significativamente. Tenemos nuestra propia galería y expandimos la gama de marketing en línea».

Como actor comercial que utiliza la conectividad de Indihome y Telkomsel para administrar operaciones comerciales en línea, sus productos pueden conocerse internacionalmente, como en los mercados de Malasia y Singapur.

«Con la conectividad compatible con Telkom, se espera que todos los actores de MIPYME puedan expandir su red internacionalmente», agregó.

SVP Group Sostenibilidad y comunicación corporativa Telkom Ahmad Reza dijo: «Telkom continúan dando varias formas de apoyo para fomentar el progreso y el desarrollo de las MIPYME, tanto a través de la digitalización física como la aceleración de la digitalización. A partir de la certificación halal, el número de padres empresariales (NIB), al desarrollo del diseño de envases de productos, todas están diseñadas para que las empresas estén más listas para competir».

Esta iniciativa de Telkom está en línea con el espíritu del día 2025 Bhakti Bhakti, a saber, la colaboración para la conectividad equitativa.

Reza continuó que «el apoyo de Telkom a las MIPYME no solo brinda acceso a la tecnología, sino que también se convierte en una manifestación real del compromiso de elevar su futuro, que es presentar oportunidades más amplias y equitativas para cada actor comercial en todo el país».

La conmemoración del Día Postal Bhakti de este año está en línea con la iniciativa de Telkom para alentar la conectividad para acelerar la transformación digital de las MIPYME y la visión de convertirse en el principal facilitador del desarrollo digital inclusivo y sostenible de Indonesia.

Telkom cree que la digitalización de las MIPYME es la clave de la independencia económica de la nación y el bienestar de la comunidad en general. Con el apoyo de una fuerte conectividad y soluciones innovadoras, Telkom continúa abriendo las oportunidades más amplias posibles para que las MIPYME indonesias sean más avanzadas y competitivas en la era digital.