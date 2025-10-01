Umkm no tiene miedo de enfrentar a Ai

Yakarta, Viva – Micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) es ahora la columna vertebral de la economía del sudeste asiático.

El desarrollo de la tecnología digital, especialmente la inteligencia artificial (AI), oportunidades cada vez más abiertas para que este sector crezca y compite.

Responda estas necesidades, ASEAN Foundation lanzó el programa AI para MSME Avance en ASEAN (AIM Asean).

El programa está en colaboración con nueve organizaciones de países de la ASEAN y se dirige a la capacitación de IA para 100 mil actores de MIPYME en la región del sudeste asiático.

«Esta capacitación está específicamente diseñada para responder a los desafíos reales que enfrentan las MIPYMES. El material se centra en implementar la IA para mejorar la eficiencia operativa, las ventas en línea y la gestión financiera», dijo Piti Srisangnam, directora ejecutiva de la Fundación Asean, el miércoles 1 de octubre de 2025.

Según él, la capacitación de la Asean de Amah se preparó con un enfoque práctico y ajustando el contexto local de cada país.

La esperanza, los actores de MSME pueden aplicar directamente la IA en sus operaciones diarias para aumentar la productividad y la competitividad.

No solo la capacitación, este programa también celebrará foros nacionales y regionales que involucran a los responsables políticos y expertos. El objetivo es construir un ecosistema que respalde el desarrollo de MIPYME basadas en AI.

«Este programa es el resultado de la colaboración de la Fundación ASEAN con la Red de Filantropía de Venture Asian (AVPN), y es compatible con Google.org y el Banco de Desarrollo Asiático (ADB)», dijo Srisangnam.

También fue optimista, AIM Asean se convirtió en un paso estratégico para preparar a las MIPYME para enfrentar la era digital mientras apoyaba la gran visión de la ASEAN Vision 2045, es decir, creando una economía regional dura, inclusiva y futura.

«Ayudar a las MIPYME utilizando IA no es solo una cuestión de aumentar la eficiencia, sino también de alentar el bienestar a largo plazo en el sudeste asiático», dijo.

Del mismo modo, el CEO de AVPN, Naina Subberwal Batra, dijo que la transformación del trabajo en la era de la IA es una responsabilidad compartida, que involucra al gobierno, el mundo de los negocios y la organización basada en el impacto.

«A través del Fondo de Oportunidades de AI, trabajamos con socios locales que entienden las necesidades de la comunidad y sus respectivos sectores. Esto es importante para que la capacitación siga siendo relevante, inclusiva y fácilmente accesible», dijo.

El programa AIM ASEAN duró dos años y fue parte del Fondo de Oportunidades de AI: Asia-Pacífico Fase 2.

El programa de iniciativa también ha recibido el apoyo oficial del Comité de Coordinación de ASEAN sobre MIPYMES (ACCMSME) como parte de la estrategia de la ASEAN para alentar el crecimiento del sector de las pequeñas empresas.

Además de equipar a los dueños de negocios con habilidades de IA que se pueden aplicar directamente, también se espera que AIM ASEAN sea un catalizador hacia una economía de la ASEAN más conectada e inclusiva.

La siguiente es una lista de nueve organizaciones locales de países miembros de la ASEAN involucrados en este programa:

● Brunei Darussalam: Big Big BWn Project

● Tailandia, Vietnam, Camboya: Kenan Foundation Asia

● Indonesia: reunión de impacto e impacto colaborativo de Kaizen

● Laos: XM Technovator (XMT)

● Malasia: Asociación de Estudiantes de la Tecnología de la Tecnología Petronas (UTP-ASA)

● Myanmar: Smehub Asia

● Filipina: laboratorio ilimitado

● Singapur: Datos del Proyecto Asia